Еврокомиссия начала расследование относительно китайского приложения продаж Temu — Finance.ua

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Еврокомиссия начала расследование относительно китайского приложения продаж Temu

Фондовый рынок
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Еврокомиссия начала расследование относительно китайского приложения продаж Temu
Еврокомиссия начала расследование относительно китайского приложения продаж Temu
Еврокомиссия открыла производство по возможному нарушению китайским приложением продаж Temu требований европейского Акта о цифровых услугах.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
Расследование будет сосредоточено на том, отвечает ли модель работы платформы Temu требованиям Акта о цифровых услугах в аспектах, касающихся продажи запрещенной продукции, дизайна сервиса, который может вызвать зависимость, ее системы рекомендации товаров и доступности данных для исследователей.
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В Еврокомиссии отметили, что решение об открытии расследования является результатом предварительного анализа отчета по оценке рисков, предоставленного Temu в конце сентября 2024 года, ответов на официальные запросы Еврокомиссии, а также информации, предоставленной третьими сторонами.
Если подозрения Еврокомиссии подтвердятся, речь пойдет о несоблюдении Temu пяти статей Акта о цифровых услугах.
По материалам:
Espreso.tv
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