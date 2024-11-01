Еврокомиссия начала расследование относительно китайского приложения продаж Temu — Finance.ua

Еврокомиссия начала расследование относительно китайского приложения продаж Temu Сегодня 03:34 — Фондовый рынок

Еврокомиссия начала расследование относительно китайского приложения продаж Temu

Еврокомиссия открыла производство по возможному нарушению китайским приложением продаж Temu требований европейского Акта о цифровых услугах.

Расследование будет сосредоточено на том, отвечает ли модель работы платформы Temu требованиям Акта о цифровых услугах в аспектах, касающихся продажи запрещенной продукции, дизайна сервиса, который может вызвать зависимость, ее системы рекомендации товаров и доступности данных для исследователей.

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В Еврокомиссии отметили, что решение об открытии расследования является результатом предварительного анализа отчета по оценке рисков, предоставленного Temu в конце сентября 2024 года, ответов на официальные запросы Еврокомиссии, а также информации, предоставленной третьими сторонами.

Если подозрения Еврокомиссии подтвердятся, речь пойдет о несоблюдении Temu пяти статей Акта о цифровых услугах.

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