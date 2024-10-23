Amazon готовит новую платформу с низкими ценами для конкуренции с Temu — Finance.ua
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Amazon готовит новую платформу с низкими ценами для конкуренции с Temu

Технологии&Авто
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Amazon готовит новую платформу с низкими ценами для конкуренции с Temu
Amazon готовит новую платформу с низкими ценами для конкуренции с Temu
Amazon, вероятно, работает над созданием новой платформы онлайн-продаж, которая позволит соперничать с низкими ценами китайского розничного гиганта Temu.
Об этом сообщает Engadget.
Компания направила внутреннюю информацию продавцам, содержащую детали относительно ограничений на цены для этой новой торговой витрины.
Согласно данным, максимальные цены для разных товаров составляют $8 за ювелирные изделия, $9 за постельное белье, $13 за гитары и $20 за диваны, доставляемые из центра выполнения заказов в Гуандуне, Китай.
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Ожидается, что новая платформа будет предлагать более медленные сроки доставки (от 9 до 11 дней), но будет иметь значительно более низкие сборы за доставку по сравнению с основной платформой Amazon.
Эта новая стратегия Amazon отличается от традиционного подхода компании, где нет ограничений на цены. Она больше соответствует формату Temu, который, несмотря на критику из-за качества товаров и этических вопросов, приобрела популярность благодаря чрезвычайно низким ценам с момента запуска в 2022 году.
По материалам:
Speka
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