Amazon подала заявку на приобретение TikTok — Finance.ua

Amazon подала заявку на приобретение TikTok Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

Amazon подала заявку на приобретение TikTok

Технологическая компания Amazon подала заявку на приобретение видеоплатформы TikTok китайской компании ByteDance за несколько дней до дедлайна.

Об этом сообщает CNBC

По словам собеседников издания, на этой неделе Amazon направила письмо с предложением вице-президенту США Джей Ди Венсу и министру торговли Говарду Лутнику.

В то же время, как отмечается, стороны не воспринимают это предложение серьезно, учитывая, что оно было подано за несколько дней до крайнего срока, откладывающего запрет на приложение в США.

В Amazon отказались от комментариев, отмечает издание.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 30 марта, что соглашение с китайской компанией ByteDance по продаже TikTok будет заключено до 5 апреля. Приложение TikTok прекратило работу в Соединенных Штатах поздно вечером 18 января, прежде чем вступил в силу общенациональный запрет платформы.

В апреле прошлого года президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий запрет TikTok, если китайская компания ByteDance не продаст свою долю. В США опасаются, что Пекин может использовать приложение для слежки за американскими пользователями.

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19 января 2025 г. доступ к TikTok на территории США был восстановлен, а Трамп объявил, что возвращает американцам в пользование популярную видеоплатформу.

Генеральный директор General Atlantic Билл Форд (General Atlantic является основным инвестором компании ByteDance) заявил, что ByteDance заключит соглашение с властями США, чтобы гарантировать, что приложение останется доступным на территории страны.

Укрінформ По материалам:

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