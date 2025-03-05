Соучредитель Reddit присоединился к инициативе по покупке TikTok — Finance.ua

Соучредитель Reddit присоединился к инициативе по покупке TikTok Сегодня 23:31 — Технологии&Авто

Соучредитель Reddit присоединился к инициативе по покупке TikTok

Соучредитель платформы Reddit, предприниматель и инвестор Алексис Оганян сообщил, что присоединился к инициативе People’s Bid For TikTok. Она ориентирована на создание консорциума, целью которого является покупка сервиса TikTok.

В официальном пресс-релизе отмечается , что Оганян займет пост стратегического советника. Непосредственно сам он заявил, что верит в концепцию «TikTok от людей для людей».

Exciting news for the digital world...



I'm officially now one of the people trying to buy TikTok US — and bring it on-chain.



TikTok has been a game-changer for creators, and it's future should be built by them↓ pic.twitter.com/SPq1Ppv1kK — Alexis Ohanian 🗽 (@alexisohanian) March 4, 2025

В основе нового сервиса, по его мнению, должно быть два принципа — прозрачность и подотчетность. Добиться этого можно, используя Frequency — децентрализованную блокчейн-платформу от Project Liberty, авторов инициативы People’s Bid For TikTok.

В Project Liberty впервые заявили о намерении выкупить сервис в мае 2024 года. В январе 2025 года, незадолго до кратковременной блокировки TikTok в США, группа подала официальную заявку

Инициатива была создана миллиардером Фрэнком Маккортом. Его поклонники, а также партнеры входят в консорциум People’s Bid For TikTok.

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«Мы выдвинули предложение ByteDance [компании, стоящей за сервисом], чтобы переосмыслить TikTok — основанного на американском технологическом стеке, который отдает приоритет пользователям. Поддерживая платформу живой, не полагаясь на текущий алгоритм TikTok и избегая запрета, миллионы американцев могут продолжать пользоваться платформой», — заявил он.

Помимо этой организации в покупке сервиса заинтересованы и другие контрагенты. Это, в частности, Microsoft и некоторые из нынешних американских инвесторов ByteDance, в частности, Susquehanna International Group, General Atlantic, KKR и Sequoia Capital.

По неподтвержденной информации, ByteDance оценила платформу в $200 млрд. Также ранее сообщалось, что в переговорах принимает участие президент США Дональд Трамп.

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