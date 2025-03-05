Соучредитель Reddit присоединился к инициативе по покупке TikTok — Finance.ua

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Соучредитель Reddit присоединился к инициативе по покупке TikTok

Технологии&Авто
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Соучредитель Reddit присоединился к инициативе по покупке TikTok
Соучредитель Reddit присоединился к инициативе по покупке TikTok
Соучредитель платформы Reddit, предприниматель и инвестор Алексис Оганян сообщил, что присоединился к инициативе People’s Bid For TikTok. Она ориентирована на создание консорциума, целью которого является покупка сервиса TikTok.
В официальном пресс-релизе отмечается, что Оганян займет пост стратегического советника. Непосредственно сам он заявил, что верит в концепцию «TikTok от людей для людей».
В основе нового сервиса, по его мнению, должно быть два принципа — прозрачность и подотчетность. Добиться этого можно, используя Frequency — децентрализованную блокчейн-платформу от Project Liberty, авторов инициативы People’s Bid For TikTok.
В Project Liberty впервые заявили о намерении выкупить сервис в мае 2024 года. В январе 2025 года, незадолго до кратковременной блокировки TikTok в США, группа подала официальную заявку.
Инициатива была создана миллиардером Фрэнком Маккортом. Его поклонники, а также партнеры входят в консорциум People’s Bid For TikTok.
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«Мы выдвинули предложение ByteDance [компании, стоящей за сервисом], чтобы переосмыслить TikTok — основанного на американском технологическом стеке, который отдает приоритет пользователям. Поддерживая платформу живой, не полагаясь на текущий алгоритм TikTok и избегая запрета, миллионы американцев могут продолжать пользоваться платформой», — заявил он.
Помимо этой организации в покупке сервиса заинтересованы и другие контрагенты. Это, в частности, Microsoft и некоторые из нынешних американских инвесторов ByteDance, в частности, Susquehanna International Group, General Atlantic, KKR и Sequoia Capital.
По неподтвержденной информации, ByteDance оценила платформу в $200 млрд. Также ранее сообщалось, что в переговорах принимает участие президент США Дональд Трамп.
По материалам:
incrypted
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