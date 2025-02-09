Маск заявил, что не планирует покупать TikTok — Finance.ua

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Маск заявил, что не планирует покупать TikTok

Фондовый рынок
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Маск заявил, что не планирует покупать TikTok
Маск заявил, что не планирует покупать TikTok
Американский миллиардер Илон Маск сказал, что он не заинтересован в том, чтобы купить приложение TikTok, которое в США пытаются запретить из-за опасений в контексте национальной безопасности.
Слова миллиардера передает Reuters.
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Илон Маск заявил, что не подавал заявки на покупку TikTok и не имеет никаких планов, что бы он делал с приложением, потому что не пользуется им и не знает его формата.
«Я не тороплюсь покупать TikTok, я вообще редко покупаю компании», — сказал Маск, добавив, что обычно он создает фирмы «с нуля», а переименованный в X Twitter был исключением.
Неделю назад Дональд Трамп говорил, что ведет переговоры с несколькими людьми о покупке TikTok и намерен принять решение, что делать с приложением, через месяц.
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Еще раньше американский президент выражал готовность к тому, что TikTok может купить миллиардер Илон Маск, если захочет.
Напомним, китайская соцсеть TikTok решила возобновить работу в США, несмотря на вступление в силу закона о запрете ее деятельности в стране 19 января. Указ, который обещает подписать Дональд Трамп, может отложить вступление закона в силу на срок до 90 дней.
По материалам:
theБабель
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