3 тысячи долларов за iPhone с TikTok: американцы придумали, как заработать на запрете приложения — Finance.ua
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3 тысячи долларов за iPhone с TikTok: американцы придумали, как заработать на запрете приложения

Мир
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3 тысячи долларов за iPhone с TikTok: американцы придумали, как заработать на запрете приложения
3 тысячи долларов за iPhone с TikTok: американцы придумали, как заработать на запрете приложения
Американцы продают свои iPhone с уже загруженным TikTok по завышенным ценам.
Об этом пишет The New York Times.
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Хотя работа TikTok в США временно возобновлена, социальная сеть не доступна для загрузки в AppStore. Поэтому американцы, не удалившие приложение, начали продавать телефоны с ним как «золотые билеты».

Примеры объявлений о продаже

Например, 37-летний инженер по информационным технологиям Пиотр Густав продает свой iPhone 15 Pro за 3 тысячи долларов, это примерно втрое дороже нового iPhone 16 Pro.
Причем гаджет готовы купить за 1200 долларов, но Густав планирует снизить цену до 2 тысяч, если не получит лучшего предложения, комментирует он для The New York Times.
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В еще одном объявлении за iPhone с TikTok и CupCut просят 3,5 млн долларов. Также есть предложение iPhone 14 Pro за 3 тысячи долларов, к которому сразу добавили запись экрана как доказательство наличия TikTok.
The New York Times обнаружили еще объявления о продаже за 30 тысяч долларов, но продавец им рассказал, что сам не уверен в реалистичности такой цены.

Риски для покупателей

«Очень рискованно покупать телефон, который не сбросили до базовых настроек», — комментирует преподаватель программы цифровых социальных медиа Фредди Тран Нагер.
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По его словам, такие устройства могут содержать шпионское программное обеспечение и другие вирусы, которые могут угрожать конфиденциальности.
Но некоторые пользователи нашли еще один путь для загрузки TikTok, потому что обнаружили, что его еще можно загрузить с веб-браузера.

Справка Finance.ua:

  • приложение TikTok прекратило работу в Соединенных Штатах поздно вечером в субботу, 18 января, именно перед тем, как общенациональный запрет платформы вступил в силу;
  • однако китайская соцсеть решила возобновить работу в США, несмотря на вступление в силу закона о запрете ее деятельности в стране 19 января. Указ, который обещает подписать Дональд Трамп, может отложить вступление закона в силу на срок до 90 дней.
По материалам:
The Village Україна
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