Трамп заявил, что Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok — Finance.ua
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Трамп заявил, что Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok

Фондовый рынок
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Трамп заявил, что Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok
Трамп заявил, что Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok
Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Microsoft ведет переговоры о приобретении приложения для создания и распространения коротких видео TikTok.
Об этом он сказал журналистам в понедельник, передает Reuters.
Трамп заметил, что хотел бы видеть конкуренцию среди потенциальных покупателей платформы.
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Отмечается, что компания Microsoft отказалась от комментариев по данному вопросу. TikTok и ByteDance не сразу ответили на запрос Reuters о комментарии.
Это уже второй случай, когда Microsoft рассматривает возможность приобретения TikTok.
Стартап Perplexity AI в воскресенье сделало предложение о слиянии с TikTok, при этом правительство США в будущем получит до половины акций новой компании, сообщил источник Reuters.
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На прошлой неделе Трамп заявлял, что ведет переговоры с несколькими сторонами по покупке TikTok и, вероятно, примет решение относительно будущего приложения в течение следующих 30 дней.
Напомним, приложение TikTok прекратило работу в Соединенных Штатах поздно вечером 18 января, перед тем как вступил в силу общенациональный запрет платформы.
В апреле прошлого года президент Джо Байден подписал закон, предусматривающий запрет TikTok, если китайская компания ByteDance не продаст свою долю. В США опасаются, что Пекин может использовать приложение для слежки за американскими пользователями.
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Уже 19 января доступ к TikTok на территории США был восстановлен, а Трамп объявил, что возвращает американцам популярную видеоплатформу. Позже Трамп подписал указ об отсрочке на 75 дней вступления в силу запрета популярного приложения для коротких видео TikTok.
Впоследствии генеральный директор General Atlantic Билл Форд (General Atlantic является основным инвестором компании ByteDance) заявил, что ByteDance заключит соглашение с властями США, чтобы гарантировать, что приложение останется доступным на территории страны. Трамп заявлял, что «хотел бы, чтобы у Соединенных Штатов было 50% в совместном бизнесе» в TikTok.
По материалам:
Укрінформ
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