Владелец TikTok создает новый искусственный интеллект с использованием чипов Huawei — Finance.ua

Владелец TikTok создает новый искусственный интеллект с использованием чипов Huawei Сегодня 04:23 — Фондовый рынок

Китайская компания ByteDance планирует разработать модель искусственного интеллекта, обученную с помощью чипов, созданных ее соотечественником Huawei. В 2022 году США начали ограничивать экспорт передовых чипов для искусственного интеллекта (в том числе от Nvidia) в Китай. На этом фоне ByteDance ускорила свою разработку и начала ориентироваться на китайских поставщиков чипов.

Следующим шагом компании, как сообщает Reuters со ссылкой на источники, будет создание новой модели искусственного интеллекта с помощью чипов Huawei Ascend 910B.

Известно, что ByteDance заказала для этого более 100 000 чипов Ascend 910B в этом году, но к июлю получила менее 30 тысяч. Компания уже использует эти чипы — в основном для логических задач с небольшой вычислительной мощностью.

Текущая технология искусственного интеллекта ByteDance используется в ее флагманской модели, запущенной в августе 2023 года и переименованной в чат-бот Doubao, а также во многих других программах, включая инструмент для преобразования текста в видео Jimeng. Пока неизвестно, когда будет выпущена новая модель. Компания столкнулась с проблемами с определением терминов из-за недостаточной мощности и ограниченного количества чипов.

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