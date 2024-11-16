TikTok запускает функцию для публикации треков из Spotify и Apple Music — Finance.ua

TikTok запускает функцию для публикации треков из Spotify и Apple Music Сегодня 02:18 — Технологии&Авто

TikTok запускает функцию для публикации треков из Spotify и Apple Music

TikTok выпустил новую функцию «Поделиться в TikTok», позволяющую пользователям публиковать треки непосредственно из Spotify и Apple Music.

Об этом пишет Hypebeast.

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Отдельными песнями, альбомами и списками воспроизведения можно делиться, отображаясь в режиме зеленого экрана или в режиме фото.

Помимо музыки, TikTok также позволит пользователям делиться другим потоковым содержимым, таким как подкасты и аудиокниги.

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Все общее содержимое будет ссылаться на оригинальную потоковую платформу, на которой оно было опубликовано.

TikTok заключил партнерские отношения с сервисами потоковой передачи для внедрения этой функции.

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