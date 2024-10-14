В Малайзии ТикТок заменил сотни модераторов контента на ИИ — Finance.ua
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В Малайзии ТикТок заменил сотни модераторов контента на ИИ

Технологии&Авто
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В Малайзии ТикТок заменил сотни модераторов контента на ИИ
В Малайзии ТикТок заменил сотни модераторов контента на ИИ
Видеоплатформа «ТikТоk» начала сокращение работников, занимавшихся модерацией контента в связи с внедрением инструментов искусственного интеллекта в этой деятельности.
Об этом сообщает Reuters.
Два источника сообщили агентству, что в Малайзии решили сократить более 700 рабочих мест. Однако «ТikТоk», принадлежащий китайской Bytedance, позже сообщил, что речь идет о менее 500 работниках.
В ответ на запросы Reuters, «ТikТоk» подтвердил увольнения и заявил, что ожидается, что несколько сотен работников в мире в дальнейшем будут привлечены к модерации. «ТikТоk» использует сочетание автоматизированного обнаружения и модераторов человека для просмотра контента на платформе.
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Компания также планирует больше сокращений в следующем месяце, поскольку готовится консолидировать некоторые свои региональные операции, сообщил один из источников.
«Внесение этих изменений стало частью наших постоянных усилий для дальнейшего укрепления нашей глобальной операционной модели для модерации контента», — заявил пресс-секретарь «ТikТоk».
80% контента, нарушающего руководящие принципы платформы, теперь удаляется с помощью автоматизированных технологий, заявил пресс-секретарь «ТikТоk».
Сокращение работников в Малайзии происходит на фоне усиления регуляторного давления на глобальные технологические компании. Правительство попросило операторов соцсетей подать заявки на получение лицензий до 1 января 2025 г. в рамках усиления борьбы с киберпреступностью.
Малайзия сообщила о резком увеличении вредоносного контента в соцсетях в начале этого года, и призвала компании, включая «ТikТоk», усилить мониторинг на своих платформах.
По материалам:
detector.media
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