Корпорация Cisco второй раз за год объявила о сокращении штата — Finance.ua

Корпорация Cisco второй раз за год объявила о сокращении штата Сегодня 22:22 — Фондовый рынок

Корпорация Cisco второй раз за год объявила о сокращении штата

Американская транснациональная корпорация Cisco объявила о сокращении своего штата в мире еще на 7%.

Об этом сообщает CNBC

По данным агентства, это второй масштабный раунд увольнений в этом году для Cisco, сообщившей в феврале, что сокращает 5% своей рабочей силы, или более 4 тыс. рабочих мест.

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По состоянию на конец 2023 финансового года до объявления первых сокращений в Cisco были трудоустроены 84,9 тыс. сотрудников.

Отмечается, что продажи корпорации падают уже третий квартал. Выручка в четвертом квартале финансового года, который закончился 27 июля, упала на 10% по сравнению с 15,2 млрд дол. годом ранее.

Продажи за финансовый год упали впервые с 2020 года.

Интерес к основному бизнесу компании по продажам сетевого оборудования снижается с тех пор, как крупные предприятия начали переходить на облачные сервисы несколько лет назад.

В ответ компания расширила свой бизнес программного обеспечения и кибербезопасности, чтобы диверсифицировать и увеличить постоянный доход от подписки.

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