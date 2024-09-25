Корпорация Cisco второй раз за год объявила о сокращении штата — Finance.ua

Корпорация Cisco второй раз за год объявила о сокращении штата
Американская транснациональная корпорация Cisco объявила о сокращении своего штата в мире еще на 7%.
Об этом сообщает CNBC.
По данным агентства, это второй масштабный раунд увольнений в этом году для Cisco, сообщившей в феврале, что сокращает 5% своей рабочей силы, или более 4 тыс. рабочих мест.
По состоянию на конец 2023 финансового года до объявления первых сокращений в Cisco были трудоустроены 84,9 тыс. сотрудников.
Отмечается, что продажи корпорации падают уже третий квартал. Выручка в четвертом квартале финансового года, который закончился 27 июля, упала на 10% по сравнению с 15,2 млрд дол. годом ранее.
Продажи за финансовый год упали впервые с 2020 года.
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