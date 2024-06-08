Cisco запустила фонд на 1 млрд долларов для инвестиций в ИИ — Finance.ua

Cisco запустила фонд на 1 млрд долларов для инвестиций в ИИ Сегодня 05:13 — Фондовый рынок

Cisco запустила фонд на 1 млрд долларов для инвестиций в ИИ

Компания Cisco запустила фонд стоимостью $1 млрд для инвестиций в стартапы в области искусственного интеллекта.

Об этом пишет Reuters.

Таким образом Cisco присоединилась к списку крупных технологических компаний, спешащих приобрести доли в небольших фирмах, занимающихся ИИ.

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Компания через свое инвестиционное подразделение инвестирует среди прочего в Cohere, Mistral AI и Scale AI и уже вложила в фонд почти $200 млн, говорится в сообщении.

Стартап Scale AI, работающий с данными искусственного интеллекта, оценивается почти в $14 млрд, в то время как разработчики так называемых базовых моделей Cohere и Mistral ведут переговоры с инвесторами о привлечении средств на сумму $5 млрд каждый.

За последние несколько лет Cisco осуществила более 20 приобретений и инвестиций в сфере искусственного интеллекта, способствуя развитию генеративного ИИ и машинного обучения, а также интеграции искусственного интеллекта в свое портфолио.

После того как OpenAI, поддерживаемая Microsoft, в 2022 году начала погоню в области искусственного интеллекта с запуском ChatGPT, несколько технологических компаний, таких как Meta и Amazon, также инвестировали в разные стартапы в сфере ИИ.

В начале года компании Cisco Systems Inc. и Nvidia Corp. объявили о партнерстве, они будут вместе предлагать оборудование и ПО для разработки ИИ-моделей.

По словам генерального директора Cisco Чака Роббинса, партнерство с Nvidia предоставит предприятиям технологии и опыт, необходимые для развертывания решений искусственного интеллекта в больших масштабах.

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