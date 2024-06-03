Nvidia представила новые чипы для ИИ — Finance.ua
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Nvidia представила новые чипы для ИИ

Технологии&Авто
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Nvidia представила новые чипы для ИИ
Nvidia представила новые чипы для ИИ
Соучредитель, президент и главный исполнительный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания планирует ежегодно обновлять свои чипы для искусственного интеллекта. Он анонсировал чип Blackwell Ultra на 2025 и платформу следующего поколения под названием Rubin на 2026 год, пишет Bloomberg.
Накануне выставки Computex в Тайване компания Nvidia, являющаяся самым дорогим производителем микросхем, также представила новые инструменты и модели программного обеспечения. Nvidia рассматривает развитие генеративного искусственного интеллекта как новую промышленную революцию и планирует играть важную роль в переходе технологии на персональные компьютеры, говорит Хуанг.
Будущая платформа Rubin AI будет использовать HBM4, следующую итерацию основной памяти с высокой пропускной способностью. Остальные характеристики чипов не разглашают.

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Также Bloomberg пишет, что производители компьютеров пытаются добавить больше функций искусственного интеллекта к своим машинам.
Корпорация Microsoft и ее партнеры по аппаратному обеспечению используют Computex, чтобы продемонстрировать новые ноутбуки с усовершенствованиями ИИ под брендом Copilot+. Большинство поступающих на рынок устройств основаны на новом типе процессора, который позволит им работать дольше на одном заряде аккумулятора, предоставленном конкурентом Nvidia Qualcomm Inc.
Чтобы помочь производителям программного обеспечения предоставить больше новых возможностей ПК, Nvidia предлагает инструменты и обученные модели ИИ. Они будут решать сложные задачи, например, решать, обрабатывать ли данные на самой машине или отправлять их в центр обработки данных через интернет.
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Хуанг также отметил, что ранее объявленные продукты Nvidia, такие как Spectrum X для сетей и Nvidia Inference Microservices или NIM, которые президент Nvidia назвал «AI in the box», теперь общедоступны и широко применяются. Речь идет о наборе промежуточного программного обеспечения и моделей, помогающих компаниям быстрее разворачивать службы искусственного интеллекта, не беспокоясь о базовой технологии. Однако разворачивающие их компании должны платить Nvidia плату за использование.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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