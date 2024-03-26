NVIDIA выпустила платформу для создания гуманоидных роботов — Finance.ua

NVIDIA выпустила платформу для создания гуманоидных роботов 26.03.2024, 00:21 — Технологии&Авто

NVIDIA выпустила платформу для создания гуманоидных роботов

NVIDIA объявила о запуске новой платформы искусственного интеллекта GR00T, ориентированной на разработку программного обеспечения для гуманоидных роботов.

По словам генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang), создание базовых моделей искусственного интеллекта для гуманоидов является одной из интереснейших задач в этой области.

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GR00T должно стать универсальной платформой для обучения таких роботов. Для работы с GR00T NVIDIA также представила новый компьютер Jetson Thor с графическим процессором производительностью 800 терафлопсов для обработки генеративных моделей искусственного интеллекта.

Помимо GR00T на конференции GTC NVIDIA анонсировала программы Isaac Manipulator для робототехнических манипуляторов и Isaac Perceptor для трехмерного зрения автономных мобильных роботов.

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Ожидается, что в ближайшие годы развернется конкурентная борьба между гуманоидными работами и мобильными манипуляторами, и NVIDIA стремится занять свою нишу в быстро растущем сегменте.

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