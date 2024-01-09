Компания Figure научила гуманоидных роботов выполнять человеческую работу полностью автономно — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Компания Figure научила гуманоидных роботов выполнять человеческую работу полностью автономно

Технологии&Авто
15
Компания Figure научила гуманоидных роботов выполнять человеческую работу полностью автономно
Компания Figure научила гуманоидных роботов выполнять человеческую работу полностью автономно
В воскресенье, 7 января, Бретт Адкок из компании Figure заявил о «моменте ChatGPT» для гуманоидных роботов. Теперь робот может наблюдать за тем, как человек выполняет задачи, строить собственное понимание того, как их выполнять, и начинать делать это полностью автономно.
Об этом сообщает New Atlas.
Универсальные гуманоидные роботы должны будут выполнять самые разные задачи. Для этого им нужно будет понимать все инструменты и устройства, объекты, методы и цели, которые мы используем для выполнения работы.
Figure, как и Tesla, Agility и множество других компаний, сфокусированы на самодостаточных полнотелых гуманоидах, которые теоретически могут зайти на любое рабочее место и со временем научиться выполнять любую человеческую работу.
На своей странице в соцсети Х Адкок опубликовал видео, на котором робот Figure выполняет задачу, связанную с кофеваркой, в которой уже стоит чашка. Он реагирует на устную команду, открывает верхний люк, закладывает кофейную капсулу, закрывает люк, нажимает кнопку и позволяет мужчине, заказавшему кофе, самому достать полную чашку из машины.
«Figure-01 научился готовить кофе. Наш искусственный интеллект научился этому, наблюдая за тем, как люди готовят кофе», — заявил он.
Робот Figure потратил 10 часов на изучение видео и теперь может делать это самостоятельно. Он добавил новое автономное действие в свою библиотеку, которую можно передать любому другому роботу Figure, работающему в той же системе.
В скором времени робот сможет найти чашку на кухне, проверить, включена ли кофеварка, и достаточно ли в ней воды, сварить кофе, нажав на кнопку, и принести ее до стола, не разлив.
В издании отметили, что если робот Figure действительно умеет наблюдать и учиться, человечество почувствует серьезный толчок к использованию на широких просторах коммерческой гуманоидной робототехники.
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.