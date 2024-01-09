Компания Figure научила гуманоидных роботов выполнять человеческую работу полностью автономно — Finance.ua

Компания Figure научила гуманоидных роботов выполнять человеческую работу полностью автономно 09.01.2024, 00:26 — Технологии&Авто

Компания Figure научила гуманоидных роботов выполнять человеческую работу полностью автономно

В воскресенье, 7 января, Бретт Адкок из компании Figure заявил о «моменте ChatGPT» для гуманоидных роботов. Теперь робот может наблюдать за тем, как человек выполняет задачи, строить собственное понимание того, как их выполнять, и начинать делать это полностью автономно.

Об этом сообщает New Atlas

Универсальные гуманоидные роботы должны будут выполнять самые разные задачи. Для этого им нужно будет понимать все инструменты и устройства, объекты, методы и цели, которые мы используем для выполнения работы.

Figure, как и Tesla, Agility и множество других компаний, сфокусированы на самодостаточных полнотелых гуманоидах, которые теоретически могут зайти на любое рабочее место и со временем научиться выполнять любую человеческую работу.

На своей странице в соцсети Х Адкок опубликовал видео, на котором робот Figure выполняет задачу, связанную с кофеваркой, в которой уже стоит чашка. Он реагирует на устную команду, открывает верхний люк, закладывает кофейную капсулу, закрывает люк, нажимает кнопку и позволяет мужчине, заказавшему кофе, самому достать полную чашку из машины.

«Figure-01 научился готовить кофе. Наш искусственный интеллект научился этому, наблюдая за тем, как люди готовят кофе», — заявил он.

Робот Figure потратил 10 часов на изучение видео и теперь может делать это самостоятельно. Он добавил новое автономное действие в свою библиотеку, которую можно передать любому другому роботу Figure, работающему в той же системе.

В скором времени робот сможет найти чашку на кухне, проверить, включена ли кофеварка, и достаточно ли в ней воды, сварить кофе, нажав на кнопку, и принести ее до стола, не разлив.

В издании отметили, что если робот Figure действительно умеет наблюдать и учиться, человечество почувствует серьезный толчок к использованию на широких просторах коммерческой гуманоидной робототехники.

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