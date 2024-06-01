Уничтожит бедность и займет 50% рабочих мест, — венчурный капиталист дал прогноз об ИИ Сегодня 22:32 — Технологии&Авто

Уничтожит бедность и займет 50% рабочих мест, — венчурный капиталист дал прогноз об ИИ

Глава и исполнительный директор Sinovation Ventures Кай-Фу Ли спрогнозировал в 2017 году, что искусственный интеллект займет 50% рабочих мест, потеснив людей. В то же время он заявил, что технология уничтожит бедность.

Об этом пишет Fortune.

Сегодня бизнесмен не меняет своего мнения. На недавнем форуме Fortune Innovation в Гонконге он отметил, что его прогноз был очень точным.

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Ли убежден, что ИИ отнимет рабочие места у чиновников, администраторов, менеджеров быстрее, чем у рабочих из разных промышленных отраслей. Он считает это очень серьезной проблемой, которую некоторые страны стали осознавать и решать.

Однако венчурный капиталист высказал мнение о том, что необходимо поощрять людей использовать ИИ и все инструменты, чтобы они могли усовершенствовать свои навыки, приобрести новые знания и т. д.

Ли по-прежнему верит, что в людях есть что-то уникальное, есть душа, есть такие чувства, как сочувствие, а у машин этого всего никогда не будет.

Он считает важным навыком способность завоевывать доверие других людей, что достигается за счет искренности, командной работы, обмена мнениями и высокого эмоционального коэффициента. На это нейросети не способны.

«Думаю ли я, что ИИ может это подделать? Да. Думаю ли, что люди начнут доверять „фальшивому“ ИИ, по крайней мере, в течение следующих 50 лет? Нет. На самом деле все очень точно. Люди критиковали меня за то, что я был слишком агрессивен в 2017, 2018, 2019 годах, и я немного нервничал в то время. Но когда вышел генеративный ИИ, я думаю, что все влились в эту волну и считают темп правильным», — резюмировал Ли.

Фокус По материалам:

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