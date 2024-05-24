EasyJet вводит искусственный интеллект для управления полетами — Finance.ua

EasyJet вводит искусственный интеллект для управления полетами
EasyJet, одна из ведущих авиакомпаний Великобритании, установила искусственный интеллект для оптимизации управления своими полетами.
Об этом сообщает TechTimes.
EasyJet — один из самых популярных авиаоператоров в Европе, и данные свидетельствуют о том, что он совершает около 2000 рейсов в день.
Сотрудники EasyJet используют ИИ с помощью специального генеративного инструмента ИИ под названием Jetstream. Персонал и пилоты используют этот инструмент для решения проблем, возникающих при выполнении задач.
По словам авиакомпании, этот инструмент может помочь персоналу определить, какой экипаж и сколько нужно для конкретных операций, и убедиться, что нужный самолет находится на правильном маршруте.
Кроме того, искусственный интеллект предлагает распределение пилотов и кабинного экипажа, виды еды, которую следует подавать на конкретных маршрутах полетов, помогает в планировании технического обслуживания самолетов и даже улучшает взаимодействие с клиентами.
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