EasyJet вводит искусственный интеллект для управления полетами — Finance.ua
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EasyJet вводит искусственный интеллект для управления полетами

Технологии&Авто
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EasyJet вводит искусственный интеллект для управления полетами
EasyJet вводит искусственный интеллект для управления полетами
EasyJet, одна из ведущих авиакомпаний Великобритании, установила искусственный интеллект для оптимизации управления своими полетами.
Об этом сообщает TechTimes.
EasyJet — один из самых популярных авиаоператоров в Европе, и данные свидетельствуют о том, что он совершает около 2000 рейсов в день.
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Сотрудники EasyJet используют ИИ с помощью специального генеративного инструмента ИИ под названием Jetstream. Персонал и пилоты используют этот инструмент для решения проблем, возникающих при выполнении задач.
По словам авиакомпании, этот инструмент может помочь персоналу определить, какой экипаж и сколько нужно для конкретных операций, и убедиться, что нужный самолет находится на правильном маршруте.
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Кроме того, искусственный интеллект предлагает распределение пилотов и кабинного экипажа, виды еды, которую следует подавать на конкретных маршрутах полетов, помогает в планировании технического обслуживания самолетов и даже улучшает взаимодействие с клиентами.
По материалам:
Speka
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