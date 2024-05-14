ОАЭ представили новую модель искусственного интеллекта Falcon 2 — Finance.ua

ОАЭ представили новую модель искусственного интеллекта Falcon 2 Сегодня 22:29 — Технологии&Авто

ОАЭ представили новую модель искусственного интеллекта Falcon 2

Правительственный исследовательский институт в Объединенных Арабских Эмиратах выпустил в понедельник новую модель искусственного интеллекта с открытым кодом Falcon 2.

Об этом сообщает Reuters

Институт заявил о выпуске серии модели Falcon 2: Fancon 2 11B, текстовой модели, и Falcon 2 11B VLM, модели «зрение-язык», способной генерировать текстовое описание загруженного изображения.

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Модели искусственного интеллекта Falcon 2 появились в тот момент, когда компании и страны пытаются разработать собственные большие языковые модели ИИ после выхода ChatGPT от OpenAI в 2022 году, говорится в материале.

Генеральный секретарь Исследовательского совета передовых технологий страны Фейсал Аль Баннаи сказал, что ОАЭ демонстрируют свою способность быть главным игроком в сфере искусственного интеллекта. Он добавил, что оптимистично настроен относительно производительности Fancon 2, и уже разрабатывают третье поколение этой модели — Falcon 3.

Укрінформ По материалам:

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