Microsoft создала модель искусственного интеллекта на базе GPT-4 для спецслужб США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Microsoft создала модель искусственного интеллекта на базе GPT-4 для спецслужб США

Фондовый рынок
11
Microsoft разработала генеративную модель искусственного интеллекта на основе GPT-4 специально для американских спецслужб. Она работает без подключения к Интернету, пишет Ars Technica.
Как сообщается, это первый случай, когда Microsoft запустила языковую модель в защищенной среде, чтобы позволить агентствам анализировать сверхсекретную информацию без рисков утечки.
Новая модель, еще не имеющая публичного названия, отвечает интересу спецслужб для использования генеративного ИИ с целью обработки секретной информации, уменьшая при этом риски утечки данных или попыток взлома.
Уильям Чаппелл, технический директор Microsoft по стратегическим миссиям и технологиям, сообщил, что разработка новой системы включала 18 месяцев работы над модификацией суперкомпьютера с искусственным интеллектом.
Модифицированная модель GPT-4 предназначена для чтения файлов, предоставленных пользователями, но не имеет доступа к сети.
«Это первый случай, когда у нас есть изолированная версия — изолированная означает, что она не подключена к интернету — и находится в специальной сети, доступ к которой имеет только правительство США», — сказал Чаппелл в интервью Bloomberg.
GPT-4 — это большая речевая модель (LLM), созданная OpenAI. Одним из серьезных недостатков использования GPT-4 для анализа важных данных является то, что она потенциально может придумывать факты и делать ошибочные выводы.
Поскольку обученные нейронные сети не являются базами данных и оперируют статистическими вероятностями, они являются плохими фактическими ресурсами, если их не дополнить внешним доступом к информации из другого источника с помощью такой техники, как генерация расширенного поиска (RAG).
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.