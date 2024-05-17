Ученые из США разработали искусственный интеллект, который думает, как человек — Finance.ua

Ученые из США разработали искусственный интеллект, который думает, как человек 17.05.2024, 01:31 — Технологии&Авто

Ученые из США разработали искусственный интеллект, который думает, как человек

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый метод , помогающий системам искусственного интеллекта выполнять сложные задачи. Благодаря этому ИИ может рассуждать в трех областях, включая кодировку, стратегическое планирование и робототехнику.

Такие большие языковые модели (LLM), как ChatGPT и Claude 3 Opus, обрабатывают и генерируют текст на основе подсказок человека. По словам исследователей, эти технологии улучшились за последние 18 месяцев, но ограничены их неспособностью понимать контекст, а также рассуждать, как люди.

Ученые из MIT утверждают, что решили эту проблему, создав «библиотеку абстракций» на естественном языке. Они помогут чат-ботам размышлять, изучать, воспринимать и представлять знания так же, как и люди.

Ученые подробно описали свои выводы в трех статьях, опубликованных на сервере препринтов arXiv. Первая библиотека — Library Induction from Language Observations (LILO) — синтезирует, сжимает и документирует компьютерный код. Вторая — Action Domain Acquisition (ADA), помогает ИИ принимать последовательные решения. Третья структура — ​​Language-Guided Abstraction (LGA) — помогает роботам лучше понимать окружающую среду и планировать действия.

Ученые заявили, что три библиотечных фреймворка используют нейросимволические методы. Они совмещают принципы нейронных сетей и символьной логики для обработки информации, обучения и принятия решений.

noworries По материалам:

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