Ученые из США разработали искусственный интеллект, который думает, как человек — Finance.ua

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Ученые из США разработали искусственный интеллект, который думает, как человек

Технологии&Авто
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Ученые из США разработали искусственный интеллект, который думает, как человек
Ученые из США разработали искусственный интеллект, который думает, как человек
Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый метод, помогающий системам искусственного интеллекта выполнять сложные задачи. Благодаря этому ИИ может рассуждать в трех областях, включая кодировку, стратегическое планирование и робототехнику.
Такие большие языковые модели (LLM), как ChatGPT и Claude 3 Opus, обрабатывают и генерируют текст на основе подсказок человека. По словам исследователей, эти технологии улучшились за последние 18 месяцев, но ограничены их неспособностью понимать контекст, а также рассуждать, как люди.

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Ученые из MIT утверждают, что решили эту проблему, создав «библиотеку абстракций» на естественном языке. Они помогут чат-ботам размышлять, изучать, воспринимать и представлять знания так же, как и люди.
Ученые подробно описали свои выводы в трех статьях, опубликованных на сервере препринтов arXiv. Первая библиотека — Library Induction from Language Observations (LILO) — синтезирует, сжимает и документирует компьютерный код. Вторая — Action Domain Acquisition (ADA), помогает ИИ принимать последовательные решения. Третья структура — ​​Language-Guided Abstraction (LGA) — помогает роботам лучше понимать окружающую среду и планировать действия.
Ученые заявили, что три библиотечных фреймворка используют нейросимволические методы. Они совмещают принципы нейронных сетей и символьной логики для обработки информации, обучения и принятия решений.
По материалам:
noworries
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