Cisco, Google, IBM, Microsoft объединяют усилия для решения проблемы влияния ИИ на занятость — Finance.ua
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Cisco, Google, IBM, Microsoft объединяют усилия для решения проблемы влияния ИИ на занятость

Технологии&Авто
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Cisco, Google, IBM, Microsoft объединяют усилия для решения проблемы влияния ИИ на занятость
Cisco, Google, IBM, Microsoft объединяют усилия для решения проблемы влияния ИИ на занятость
Искусственный интеллект кардинально изменит ситуацию на глобальном рынке рабочей силы. И чтобы помочь решить эту проблему, группа крупнейших мировых технологических компаний объявила о создании консорциума, который сосредоточится на рабочих местах, которые, скорее всего, испытывают влияние искусственного интеллекта.
В новую группу, которая получила название AI-Enabled Information and Communication Technology Workforce Consortium, вошли Cisco Systems, IBM, Accenture, Microsoft, Google, Intel, SAP SE и другие.
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Создание консорциума стало возможным благодаря работе рабочей группы Talent for Growth («Таланты для роста») Совета по торговле и технологиям между США и Европейским Союзом, которая имеет целью предоставить работникам доступ к ресурсам, связанным с программами переквалификации, а бизнесу — к квалифицированным кадрам.
Взрывной рост искусственного интеллекта уже влияет на глобальную рабочую силу как трансформационная технология, и его последствия только начинают ощущаться. Всемирный экономический форум прогнозирует, что в течение следующих пяти лет трансформационные технологии, такие как искусственный интеллект, повлекут за собой сокращение 83 миллионов рабочих мест, но создадут 69 миллионов рабочих мест, которые придут им на смену.
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Как отмечается, миссия нового консорциума AI-Enabled Workforce Consortium состоит в том, чтобы предоставить организациям знания о влиянии искусственного интеллекта на рабочую силу и обеспечить работников соответствующими навыками.
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