Cisco, Google, IBM, Microsoft объединяют усилия для решения проблемы влияния ИИ на занятость — Finance.ua

Cisco, Google, IBM, Microsoft объединяют усилия для решения проблемы влияния ИИ на занятость Сегодня 03:12 — Технологии&Авто

Cisco, Google, IBM, Microsoft объединяют усилия для решения проблемы влияния ИИ на занятость

Искусственный интеллект кардинально изменит ситуацию на глобальном рынке рабочей силы. И чтобы помочь решить эту проблему, группа крупнейших мировых технологических компаний объявила о создании консорциума, который сосредоточится на рабочих местах, которые, скорее всего, испытывают влияние искусственного интеллекта.

В новую группу, которая получила название AI-Enabled Information and Communication Technology Workforce Consortium, вошли Cisco Systems, IBM, Accenture, Microsoft, Google, Intel, SAP SE и другие.

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Создание консорциума стало возможным благодаря работе рабочей группы Talent for Growth («Таланты для роста») Совета по торговле и технологиям между США и Европейским Союзом, которая имеет целью предоставить работникам доступ к ресурсам, связанным с программами переквалификации, а бизнесу — к квалифицированным кадрам.

Взрывной рост искусственного интеллекта уже влияет на глобальную рабочую силу как трансформационная технология, и его последствия только начинают ощущаться. Всемирный экономический форум прогнозирует, что в течение следующих пяти лет трансформационные технологии, такие как искусственный интеллект, повлекут за собой сокращение 83 миллионов рабочих мест, но создадут 69 миллионов рабочих мест, которые придут им на смену.

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Как отмечается, миссия нового консорциума AI-Enabled Workforce Consortium состоит в том, чтобы предоставить организациям знания о влиянии искусственного интеллекта на рабочую силу и обеспечить работников соответствующими навыками.

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