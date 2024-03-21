OpenAI готовится к выпуску новой модели ИИ GPT-5 — Finance.ua
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OpenAI готовится к выпуску новой модели ИИ GPT-5

Технологии&Авто
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OpenAI готовится к выпуску новой модели ИИ GPT-5
OpenAI готовится к выпуску новой модели ИИ GPT-5
Компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готовится выпустить в ближайшие месяцы следующую версию модели генеративного искусственного интеллекта GPT-5.
Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники.
По словам двух источников, компания планирует выпустить GPT-5 где-то в середине года, вероятно, летом.
По словам другого знакомого с процессом сотрудника, некоторые корпоративные клиенты недавно получили демо-версии последней модели и связанных с ней усовершенствований инструмента ChatGPT.

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«Она действительно хорошая, даже существенно лучше», — поделился один генеральный директор, недавно увидевший версию GPT-5.
Он добавил, что OpenAI продемонстрировала новую модель со сценариями использования и данными, уникальными для его компании.
По его словам, также компания упомянула о других, еще не реализованных возможностях модели, включая возможность вызвать ИИ-агентов для автономного выполнения разрабатываемых задач OpenAI.

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Но даты выпуска новой модели у компании еще нет.
Кроме этого, по словам еще одного источника, OpenAI все еще обучает GPT-5. После окончания обучения модель будет проверена на безопасность внутри компании, а затем попадет в «красную команду» — процесс, в ходе которого сотрудники и, как правило, группа посторонних специалистов бросают вызов инструменту разными способами, чтобы найти проблемы, прежде чем он станет доступным для всех.
По материалам:
Економічна Правда
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