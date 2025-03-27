Трамп заявил, что может снизить пошлины для Китая, чтобы заключить сделку по продаже TikTok — Finance.ua

Трамп заявил, что может снизить пошлины для Китая, чтобы заключить сделку по продаже TikTok Сегодня 19:43 — Фондовый рынок

Трамп заявил, что может снизить пошлины для Китая, чтобы заключить сделку по продаже TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов снизить пошлины для Китая, чтобы заключить соглашение с китайской компанией ByteDance по продаже TikTok.

Об этом пишет Reuters

Сообщается, что ByteDance имеет время до 5 апреля, чтобы продать TikTok не китайскому покупателю, иначе приложение будет заблокировано в США из соображений национальной безопасности в соответствии с законом, который должен вступить в силу еще в январе 2024 года.

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Трамп отметил, что готов отсрочить апрельский дедлайн, если сделка по TikTok не будет заключена. Он также признал, что Китай будет играть ключевую роль в ее достижении и утверждении.

«Возможно, я дам им небольшое снижение тарифов или еще что-нибудь, чтобы это было сделано», — сказал Трамп журналистам.

Напомним, что администрация Белого дома играет беспрецедентную роль в продаже американских активов TikTok, фактически выполняя функции инвестиционного банка. Вице-президент США Джей Ди Венс возглавляет процесс торгов, что добавляет сложности к заключению сделки.

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