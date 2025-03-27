Трамп заявил, что может снизить пошлины для Китая, чтобы заключить сделку по продаже TikTok — Finance.ua
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Трамп заявил, что может снизить пошлины для Китая, чтобы заключить сделку по продаже TikTok

Фондовый рынок
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Трамп заявил, что может снизить пошлины для Китая, чтобы заключить сделку по продаже TikTok
Трамп заявил, что может снизить пошлины для Китая, чтобы заключить сделку по продаже TikTok
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов снизить пошлины для Китая, чтобы заключить соглашение с китайской компанией ByteDance по продаже TikTok.
Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что ByteDance имеет время до 5 апреля, чтобы продать TikTok не китайскому покупателю, иначе приложение будет заблокировано в США из соображений национальной безопасности в соответствии с законом, который должен вступить в силу еще в январе 2024 года.
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Трамп отметил, что готов отсрочить апрельский дедлайн, если сделка по TikTok не будет заключена. Он также признал, что Китай будет играть ключевую роль в ее достижении и утверждении.
«Возможно, я дам им небольшое снижение тарифов или еще что-нибудь, чтобы это было сделано», — сказал Трамп журналистам.
Напомним, что администрация Белого дома играет беспрецедентную роль в продаже американских активов TikTok, фактически выполняя функции инвестиционного банка. Вице-президент США Джей Ди Венс возглавляет процесс торгов, что добавляет сложности к заключению сделки.
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