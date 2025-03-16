США приближаются к соглашению по TikTok — Finance.ua

США приближаются к соглашению по TikTok Сегодня 06:23 — Фондовый рынок

США приближаются к соглашению по TikTok

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что соглашение, которое позволит TikTok продолжить работу на территории Соединенных Штатов, «почти наверняка» будет достигнуто. По его словам, это будет до 5 апреля, когда истекает срок продажи.

Об этом сообщает CNN.

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«Почти наверняка будет достигнуто соглашение на высоком уровне, которое, как я думаю, удовлетворит наши интересы национальной безопасности и позволит создать отдельное американское предприятие TikTok», — сказал Вэнс в интервью NBC News.

Он подчеркнул, что США «хотели бы сделать это без продления» сроков продаж.

Вице-президент выразил также оптимизм по поводу того, что будет достигнут момент, «когда (мы — ред.) сможем сказать, что TikTok работает, и он работает таким образом, что защищает конфиденциальность данных американцев и национальную безопасность Америки».

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Издание напоминает, что в прошлом месяце президент США Дональд Трамп поручил Венсу и советнику по нацбезопасности Майклу Волтцу курировать потенциальное соглашение по TikTok.

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