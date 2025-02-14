В Штатах TikTok снова стал доступен в AppStore и Google Play — Finance.ua

В Штатах TikTok снова стал доступен в AppStore и Google Play Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

В Штатах TikTok снова стал доступен в AppStore и Google Play

Популярная видеоплатформа TikTok снова стала доступна для загрузки в магазинах приложений AppStore и Google Play на территории США.

Об этом сообщает CNBC

Спустя почти месяц после возобновления работы, поздно вечером в четверг, 13 февраля, TikTok снова вернулся в AppStore и Google Play в США.

Отмечается, что популярное приложение было удалено из обоих магазинов еще 18 января, сразу после того как руководство TikTok временно приостановило обслуживание в США в ответ на вступивший в силу на следующий день закон «О национальной безопасности».

Однако приложение снова заработало после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что отложит исполнение запрета на его работу.

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В первый день своего пребывания в должности главы Белого дома Трамп подписал указ о продлении отсрочки действия закона еще на 75 дней — до 5 апреля.

В TikTok утверждали, что сам закон нарушает права его более 170 миллионов пользователей в США в рамках первой поправки Конституции США (Конгресс США не будет издавать законы, каким-либо образом ограничивающие свободу слова).

Однако в правительстве США считают, что владелец приложения — компания ByteDance и ее вероятные связи с Китаем создают угрозу национальной безопасности страны.

Укрінформ По материалам:

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