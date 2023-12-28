Искусственный интеллект заменит часть работников Google — Finance.ua

Искусственный интеллект заменит часть работников Google 28.12.2023, 01:34 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект заменит часть работников Google

Одна из ведущих технологических компаний мира Google планирует заменить часть своего персонала автоматизированными системами на основе искусственного интеллекта.

Согласно The Information, поисковый гигант планирует уволить сотрудников направления продаж, задачи которых были автоматизированы с помощью новых инструментов.

Пока не известно, скольких работников коснутся нововведения. Некоторые специалисты считают, что это поможет компании повысить эффективность и оптимизировать процессы. В то время как другие боятся потери рабочих мест и ухудшения условий труда.

Использование ИИ в работе компании может быть полезно для ускорения процессов, анализа данных и автоматизации рутинных операций. Это позволит сотрудникам Google сосредоточиться на сложных и творческих задачах, где человеческий фактор играет ключевую роль, отметили специалисты.

Ранее в этом году Google объявила о начале новой эры рекламы на базе ИИ. В рамках этой инициативы компания применяет технологию для «предоставления нового рекламного опыта», в том числе «автоматически создаваемых ресурсов», собирающих контент с существующих объявлений и целевых страниц.

noworries По материалам:

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