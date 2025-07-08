ChatGPT-5 выйдет летом и заменит несколько текущих моделей — Finance.ua

ChatGPT-5 выйдет летом и заменит несколько текущих моделей Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

ChatGPT-5 выйдет летом и заменит несколько текущих моделей

Компания OpenAI еще раз подтвердила, что объединит несколько своих моделей в одну GPT-5, запуск которой ожидается уже этим летом.

В настоящее время ChatGPT имеет слишком много моделей для разных задач, что может запутывать пользователей, ведь у них у всех — похожие названия, но разное предназначение. В GPT-5 OpenAI планирует объединить все лучшие характеристики разных моделей в одном решении.

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«Мы действительно рады не только создать новую модель, но и объединить две наши серии. Прорывы в логических рассуждениях серии O и прорывы в мультимодальности серии GPT будут объединены — и это станет GPT-5. Очень надеюсь в скором времени вернуться, чтобы рассказать вам об этом больше», — отметил Ромен Хюэ, руководитель направления работы с разработчиками в OpenAI.

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