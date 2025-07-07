Apple Watch Ultra 3 получит спутниковую связь и поддержку 5G — Finance.ua
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Apple Watch Ultra 3 получит спутниковую связь и поддержку 5G

Технологии&Авто
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Apple Watch Ultra 3 получит спутниковую связь и поддержку 5G
Apple Watch Ultra 3 получит спутниковую связь и поддержку 5G
В свежем выпуске рассылки Power On обозреватель Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple планирует выпустить Watch Ultra 3 уже в этом году.
Устройство должно получить ряд заметных новшеств, включая спутниковую связь, которая позволит отправлять текстовые сообщения даже при отсутствии Wi-Fi и сети. При этом функция будет работать без привязки к iPhone.
Кроме того, Гурман ожидает, что новинка получит поддержку особой версии 5G, адаптированной для носимых устройств. Текущие модели Ultra поддерживают только LTE.
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Среди других ожидаемых улучшений Watch Ultra 3 — чип S10 (или более новый), ускоренная зарядка и более яркий сверхширокий OLED-дисплей, обеспечивающий высокую частоту обновления в режиме Always-On и лучшую читаемость под углом. Все эти функции уже появились в Apple Watch Series 10 в прошлом году.
Что касается функции измерения АД, то, как сообщал Гурман в марте, Apple все еще сталкивается с трудностями при ее внедрении. Поэтому неясно, будет ли она готова к запуску Ultra 3, который, по предварительной информации, состоится примерно через два месяца.
По материалам:
iLenta
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