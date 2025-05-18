Apple добавит камеры в AirPods и Apple Watch — Finance.ua

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Apple добавит камеры в AirPods и Apple Watch

Технологии&Авто
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Apple добавит камеры в AirPods и Apple Watch
Apple добавит камеры в AirPods и Apple Watch
Apple разрабатывает новые чипы для наушников AirPods и смартчасов Apple Watch, чтобы добавить в них камеры.
Об этом пишет Bloomberg.
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Для AirPods с камерой Apple готовит чип под кодовым названием Glennie, а для Apple Watch с подобными функциями — чип под названием Nevis.
Компания планирует завершить работу над этими компонентами к 2027 году.
Идея в том, чтобы эти устройства могли «видеть» окружающие объекты, а также использовать ИИ для взаимодействия с пользователем — например, скорее отвечать на запросы.
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Похоже на то, как это реализовали в очках Meta. То есть, камеры будут не для фото или видео, а для сбора визуальных данных для функций ИИ.

Apple и искусственный интеллект

Apple также работает над собственными чипами серверов для обработки запросов к платформе Apple Intelligence.
Проект называется Baltra, и его тоже планируют завершить к 2027 году.
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Новые серверы должны сделать AI-сервисы Apple более быстрыми и независимыми от существующих процессоров.

Что еще в планах

Apple тестирует чип для «умных» очков, которые могут появиться в течение следующих двух лет.
Кроме того, компания готовит новые процессоры для Mac и усовершенствованные модемы для iPhone. В перспективе — сенсор в часах, который сможет измерять уровень глюкозы без проколов.
По материалам:
The Village Україна
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