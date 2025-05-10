Apple выпустит чехол со встроенной батареей для сверхтонкого iPhone 17 Air — Finance.ua

Apple выпустит чехол со встроенной батареей для сверхтонкого iPhone 17 Air 10.05.2025, 01:11 — Технологии&Авто

Apple выпустит чехол со встроенной батареей для сверхтонкого iPhone 17 Air

Apple осенью этого года вместе с основными смартфонами iPhone 17 планирует представить новый iPhone 17 Air, который станет одним из самых тонких смартфонов в истории. Его толщина, по слухам, составит всего 5,5 мм, что заставило компанию пойти на значительные компромиссы, в том числе уменьшить размер батареи.

Чтобы компенсировать этот недостаток, Apple планирует выпустить специальный чехол со встроенным аккумулятором, который будет заряжать смартфон через USB-C или MagSafe.

Об этом пишет NotebookCheck со ссылкой на The Information.

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Компания ожидает, что только 60−70% пользователей смогут использовать iPhone 17 Air в течение дня без подзарядки, в то время как у стандартных моделей этот показатель достигает 80−90%.

Поэтому Apple планирует дополнительно выпустить чехол с аккумулятором, который должен улучшить автономность нового смартфона Air.

Однако дополнительный аккумуляторный чехол может сделать устройство таким же по толщине, как iPhone 17 Pro, что ставит под вопрос преимущества ультратонкого дизайна.

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Согласно последним данным, iPhone 17 Air будет иметь только одну заднюю камеру и процессор Apple A19. Ожидается, что эта модель заменит iPhone 16 в линейке компании.

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