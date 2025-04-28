Apple готовит свой тончайший смартфон: в сети появились новые фото iPhone 17 Air — Finance.ua
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Apple готовит свой тончайший смартфон: в сети появились новые фото iPhone 17 Air

Технологии&Авто
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Фото Tom's Guide
Фото Tom's Guide
Известный инсайдер Сонни Диксон выложил в Twitter несколько фотографий всей линейки iPhone 17. Ничего особенно нового на этих снимках не показано. Однако по ним можно оценить, насколько тонкой может оказаться модель Air.
Модель Air будет самым тонким iPhone, когда-либо выпущенным компанией. По предварительным данным, толщина корпуса составит всего 5,5 мм. Для сравнения, iPhone 17 Pro, по имеющейся информации, будет иметь толщину около 8,725 мм.
Фото Sonny Dickson
Фото Sonny Dickson
На фото разница между смартфонами кардинальная. Визуально iPhone 17 Air, кажется, почти таким же тонким, как и его порт зарядки и кнопки громкости, пишет MacRumors.
Фото Sonny Dickson
Фото Sonny Dickson
Впрочем, есть и нюансы. Сообщается, что для достижения такого уровня тонкости iPhone 17 Air будет иметь одну заднюю камеру, чтобы сохранить место для батареи, и eSIM вместо слота для SIM-карты.
Презентация iPhone 17 Air состоится вместе с презентацией всей линейки iPhone 17 — в сентябре 2025 года. По слухам, в новом поколении все смартфоны предложат дисплеи Pro Motion с частотой 120 Гц и обновленную селфи-камеру на 24 Мп.
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Основным соперником iPhone 17 Air должен стать Galaxy S25 Edge, который, как ожидается, поступит в продажу в мае-июне. Смартфон будет толще и дороже, чем Айфон, однако Samsung, в отличие от Apple, не планирует идти на компромиссы в плане железа.
По материалам:
УНІАН
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