Apple рассказала, сколько заработала за II квартал 2025 года — Finance.ua
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Apple рассказала, сколько заработала за II квартал 2025 года

Фондовый рынок
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Apple рассказала, сколько заработала за II квартал 2025 года
Apple рассказала, сколько заработала за II квартал 2025 года
Тим Кук отчитался инвесторам о доходах компании Apple по окончании II фискального квартала 2025 года. Компании удалось превзойти ожидания.
Об этом сообщает издание 9to5Mac.
II квартал принес компании доход в размере $95,4 млрд. Такой же период прошлого года закончился с $90,75 млрд. Прибыль в 2025 году от выручки составила $24,78 млрд:
  • доля смартфонов iPhone из общей цифры составляет $46,84 млрд,
  • Mac принес $7,95 млрд,
  • iPad — $6,4 млрд,
  • аксессуары — $6,4 млрд,
  • а сервисы — $26,64.
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Wall Street ожидали, что II квартал Apple завершит с меньшим доходом в $94,68 млрд. Инвесторы ожидали $1,63 прибыли с акции. Доход по ценным бумагам достиг $1,65 за штуку.
Ранее сообщалось, что Apple должна выплатить более $500 млн штрафа за использование 4G-патентов. Американская компания заявила, что разочарована решением и намерена его обжаловать.
По материалам:
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