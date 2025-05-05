Apple рассказала, сколько заработала за II квартал 2025 года — Finance.ua

Apple рассказала, сколько заработала за II квартал 2025 года Сегодня 02:36 — Фондовый рынок

Apple рассказала, сколько заработала за II квартал 2025 года

Тим Кук отчитался инвесторам о доходах компании Apple по окончании II фискального квартала 2025 года. Компании удалось превзойти ожидания.

Об этом сообщает издание 9to5Mac.

II квартал принес компании доход в размере $95,4 млрд. Такой же период прошлого года закончился с $90,75 млрд. Прибыль в 2025 году от выручки составила $24,78 млрд:

доля смартфонов iPhone из общей цифры составляет $46,84 млрд,

Mac принес $7,95 млрд,

iPad — $6,4 млрд,

аксессуары — $6,4 млрд,

а сервисы — $26,64.

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Wall Street ожидали, что II квартал Apple завершит с меньшим доходом в $94,68 млрд. Инвесторы ожидали $1,63 прибыли с акции. Доход по ценным бумагам достиг $1,65 за штуку.

Ранее сообщалось, что Apple должна выплатить более $500 млн штрафа за использование 4G-патентов. Американская компания заявила, что разочарована решением и намерена его обжаловать.

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