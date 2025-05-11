Apple и Anthropic работают над ИИ-платформой для кодирования — Finance.ua

Apple и Anthropic работают над ИИ-платформой для кодирования Сегодня 04:22 — Технологии&Авто

Apple и Anthropic работают над ИИ-платформой для кодирования

Apple и Anthropic объединили усилия по разработке программной платформы vibe-coding, которая будет использовать генеративный искусственный интеллект для написания, редактирования и тестирования кода для программистов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Компания-производитель iPhone планирует внедрить эту платформу для внутреннего использования, но еще не решила, запускать ли ее публично, пишет издание.

Система является новой версией ПО Apple для программирования Xcode и базируется на модели Claude Sonnet от Anthropic.

Для ускорения развития ИИ Apple привлекает сеть партнеров. Функции Apple Intelligence уже частично работают на базе ChatGPT от OpenAI, а в будущем может быть добавлена ​​альтернатива Google Gemini, отметила компания. Теперь Anthropic может помочь Apple с внутренним написанием кода.

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Среди разработчиков последние модели Claude от Anthropic особенно популярны для задач кодирования, в том числе на платформах vibe-coding, таких как Cursor и Windsurf.

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