Apple и Anthropic работают над ИИ-платформой для кодирования — Finance.ua
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Apple и Anthropic работают над ИИ-платформой для кодирования

Технологии&Авто
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Apple и Anthropic работают над ИИ-платформой для кодирования
Apple и Anthropic работают над ИИ-платформой для кодирования
Apple и Anthropic объединили усилия по разработке программной платформы vibe-coding, которая будет использовать генеративный искусственный интеллект для написания, редактирования и тестирования кода для программистов.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Компания-производитель iPhone планирует внедрить эту платформу для внутреннего использования, но еще не решила, запускать ли ее публично, пишет издание.
Система является новой версией ПО Apple для программирования Xcode и базируется на модели Claude Sonnet от Anthropic.
Для ускорения развития ИИ Apple привлекает сеть партнеров. Функции Apple Intelligence уже частично работают на базе ChatGPT от OpenAI, а в будущем может быть добавлена ​​альтернатива Google Gemini, отметила компания. Теперь Anthropic может помочь Apple с внутренним написанием кода.
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Среди разработчиков последние модели Claude от Anthropic особенно популярны для задач кодирования, в том числе на платформах vibe-coding, таких как Cursor и Windsurf.
Большие возможности приходят не в спокойные времена, а в моменты нестабильности. Те, кто умеет видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн
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По материалам:
Forbes.ua
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