iPhone 17 Pro получит обновленный логотип и камеру: детали — Finance.ua
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iPhone 17 Pro получит обновленный логотип и камеру: детали

Технологии&Авто
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iPhone 17 Pro получит обновленный логотип и камеру: детали
iPhone 17 Pro получит обновленный логотип и камеру: детали, Фото: 9TO5Mac
Apple готовится в сентябре 2025 года представить новый iPhone 17 Pro. Смартфон получит обновленный логотип и камеру.
Об этом сообщает 9TO5Mac.
Об обновленном дизайне будущего iPhone 17 Pro и Pro Max сообщил инсайдер Маджин Бу.
Фото, которые он опубликовал, показывают, что будущий iPhone получит логотип в новом месте. Теперь знак Apple будет размещен не посредине телефона, а чуть ниже.
iPhone 17 Pro получит обновленный логотип и камеру: детали
Кроме того, особенностью iPhone 17 Pro является тот факт, что Apple перейдет на двухцветный дизайн с полностью алюминиевой рамкой и выступом камеры.
Однако по словам инсайдера, задняя крышка будет содержать элементы стекла для беспроводной зарядки, именно посредине стеклянного элемента и будет размещен логотип Apple.
Важное изменение в новом iPhone 17 Pro — обновление камеры. Изменится выступ — будет сделан из алюминия, будет иметь прямоугольную форму и станет больше, чем в предыдущих моделях.
По материалам:
Speka
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