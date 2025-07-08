iPhone 17 Pro получит обновленный логотип и камеру: детали — Finance.ua

iPhone 17 Pro получит обновленный логотип и камеру: детали Сегодня 02:13 — Технологии&Авто

iPhone 17 Pro получит обновленный логотип и камеру: детали, Фото: 9TO5Mac

Apple готовится в сентябре 2025 года представить новый iPhone 17 Pro. Смартфон получит обновленный логотип и камеру.

Об этом сообщает 9TO5Mac.

Об обновленном дизайне будущего iPhone 17 Pro и Pro Max сообщил инсайдер Маджин Бу.

Фото, которые он опубликовал, показывают, что будущий iPhone получит логотип в новом месте. Теперь знак Apple будет размещен не посредине телефона, а чуть ниже.

Кроме того, особенностью iPhone 17 Pro является тот факт, что Apple перейдет на двухцветный дизайн с полностью алюминиевой рамкой и выступом камеры.

Однако по словам инсайдера, задняя крышка будет содержать элементы стекла для беспроводной зарядки, именно посредине стеклянного элемента и будет размещен логотип Apple.

Важное изменение в новом iPhone 17 Pro — обновление камеры. Изменится выступ — будет сделан из алюминия, будет иметь прямоугольную форму и станет больше, чем в предыдущих моделях.

Speka По материалам:

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