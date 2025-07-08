В Великобритании остановили производство истребителей Typhoon из-за нехватки новых заказов — Finance.ua

В Великобритании остановили производство истребителей Typhoon из-за нехватки новых заказов 08.07.2025, 00:45 — Технологии&Авто

В Великобритании остановили производство истребителей Typhoon из-за нехватки новых заказов

В Великобритании из-за нехватки новых заказов остановили производство многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon.

Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, Typhoon на протяжении десятилетий собирали на заводе BAE Systems в деревне Уортон, что в графстве Ланкашир.

Сейчас завод готовится передать Катару последний истребитель в рамках заказа в 5 миллиардов фунтов стерлингов. Между тем, работы на линии финальной сборки уже полностью прекращены, подтвердил FT представитель профсоюза.

Правительство Великобритании не заказывало новых самолетов с 2009 года, а новые экспортные договоры с Саудовской Аравией и Катаром еще не согласованы.

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Как отмечает FT, если предприятие не получит в ближайшее время новых заказов, то Великобритания может потерять промышленные навыки для создания истребителей следующего поколения в рамках Глобальной программы боевых воздушных сил (GCAP).

Генеральный секретарь профсоюза Unite Шэрон Грэм заявила, что работники BAE Systems и всей оборонной промышленности Великобритании «будут спрашивать, как правительство, которое обещает превратить расходы на оборону в „британский рост, британские рабочие места, британские навыки, британские инновации“, могло это допустить».

В июне правительство Великобритании решило приобрести 27 истребителей F-35A американского производства. Ожидается, что 15 из них получат модификацию F-35B для размещения на авианосцах, а 12 будут F-35A, которые дешевле и способны нести тактические ядерные боеприпасы.

Министр обороны Великобритании Джон Гили не стал комментировать, будет ли государство делать новые заказы Typhoon, однако отметил важность этих истребителей и подтвердил обязательство правительства модернизировать самолет. В ведомстве подчеркнули, что Typhoon будет оставаться «основой противовоздушной обороны Великобритании по меньшей мере до 2040-х годов».

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В то же время руководители отрасли заявили о продвижении переговоров о новых экспортных заказах из Катара, Саудовской Аравии и Турции.

Eurofighter Typhoon — это многоцелевой истребитель четвертого поколения, впервые выпущенный в 1986 году.

В настоящее время его строит общеевропейский консорциум, в состав которого входят BAE Systems, Airbus и Leonardo. Каждая компания производит различные детали для каждого самолета.

Typhoon создавался как истребитель завоевания преимущества в воздухе, но впоследствии получил возможность наносить удары по наземным целям, превратившись в многоцелевой боевой самолет.

В данное время он стоит на вооружении военно-воздушных сил Великобритании, Германии, Италии, Испании, Австрии и Саудовской Аравии. Истребители Typhoon принимали участие в установлении бесполетной зоны над Ливией в 2011 году.

hromadske По материалам:

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