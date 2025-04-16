Швеция нашла покупателя для большой партии истребителей — Finance.ua

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Швеция нашла покупателя для большой партии истребителей

Мир
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Швеция нашла покупателя для большой партии истребителей
Швеция нашла покупателя для большой партии истребителей
Швеция изучает возможность продать крупную партию истребителей JAS 39 Gripen E/F в Перу. Шведское правительство уже направило в Риксдаг (парламент) запрос о разрешении на продажу вооружений, сообщает военно-аналитический портал Defense Express.
В сентябре прошлого года Перу объявило о намерении приобрести новые самолеты, и среди потенциальных вариантов назывались американские F-16V Block 70, французские Rafale F4 и шведские JAS 39 Gripen E/F. Потребность в новых самолетах неотложная, учитывая ситуацию в мире и слабость перуанских воздушных сил — 19 МиГ-29, из которых летают меньше половины, и не более 12 единиц Mirage 2000.
Но правительство Перу изначально выдвинуло достаточно жесткие условия для потенциальных поставщиков: поставка 24 самолетов в достаточно сжатые сроки при общей стоимости контракта в 3,5 млрд долларов (145,8 млн долларов за самолет). При этом перуанцы еще хотят платить в кредит.
Поскольку правительство Швеции показало намерение начать переговоры, в Defense Express предполагают, что перуанцы смягчили свое контрактное предложение, или шведы оказались единственным потенциальным поставщиком, который может оперативно поставить нужное количество самолетов.
Перу станет уже третьей страной в Южной Америке, проявившей интерес к шведским Gripen E/F. Ранее такие же намерения показала Колумбия, желающая купить 16 самолетов за 3,65 млрд долларов.
По материалам:
УНІАН
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