0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша закрывает воздушное пространство на востоке страны у границы с Украиной

Мир
60
Ограничения вводятся с 10 марта 2026 года по 9 июня текущего года
Ограничения вводятся с 10 марта 2026 года по 9 июня текущего года
Польша на время закрывает часть своего воздушного пространства на востоке страны.
Об этом сообщает в Facebook Polska Agencja Powietrznej.

Ограничения будут действовать с марта по июнь

В сообщении отмечается, что с 10 марта 2026 года по 9 июня текущего года вводятся ограничения по требованию военного командования из соображений безопасности.
Объясняется, что это решение принято из-за неоднократного пересечения границы со стороны беспилотников неизвестного происхождения. Ограничения будут касаться трех километров от поверхности земли и охватят все воздушные суда, включая беспилотников. Это означает, что пассажирские самолеты, двигающиеся на больших высотах, смогут совершать полеты.

Кто сможет совершать полеты в этой зоне

Совершать полеты в этой зоне будет разрешено только военным самолетам и самолетам, которые взлетают и приземляются в аэропорту Депултиче Крулевское (EPCD) и при условии, что полет предварительно согласован с Центром воздушных операций.
Днем пилотируемые летательные аппараты смогут летать, если предоставят план полета, будут оснащены работающим транспондером и поддерживать постоянную связь с соответствующими службами управления воздушным движением.
Также исключения составят военные самолеты и гражданские беспилотники, если они не будут нарушать зоны распознавания ПВО соседних стран — беларуси и Украины.
В случае исключительных обстоятельств после получения разрешения от Службы очередных операций Центра воздушных операций могут также разрешить рейсы санитарных авиационных служб, если вылеты будут касаться спасательных операций, связанных с угрозой жизни или здоровью людей и животных, стихийными бедствиями, экологическими угрозами или чрезвычайными ситуациями.
По материалам:
УНІАН
Польша
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems