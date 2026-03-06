Польша закрывает воздушное пространство на востоке страны у границы с Украиной Сегодня 19:40 — Мир

Ограничения вводятся с 10 марта 2026 года по 9 июня текущего года

Польша на время закрывает часть своего воздушного пространства на востоке страны.

Об этом сообщает в Facebook Polska Agencja Powietrznej.

Ограничения будут действовать с марта по июнь

В сообщении отмечается, что с 10 марта 2026 года по 9 июня текущего года вводятся ограничения по требованию военного командования из соображений безопасности.

Объясняется, что это решение принято из-за неоднократного пересечения границы со стороны беспилотников неизвестного происхождения. Ограничения будут касаться трех километров от поверхности земли и охватят все воздушные суда, включая беспилотников. Это означает, что пассажирские самолеты, двигающиеся на больших высотах, смогут совершать полеты.

Кто сможет совершать полеты в этой зоне

Совершать полеты в этой зоне будет разрешено только военным самолетам и самолетам, которые взлетают и приземляются в аэропорту Депултиче Крулевское (EPCD) и при условии, что полет предварительно согласован с Центром воздушных операций.

Днем пилотируемые летательные аппараты смогут летать, если предоставят план полета, будут оснащены работающим транспондером и поддерживать постоянную связь с соответствующими службами управления воздушным движением.

Также исключения составят военные самолеты и гражданские беспилотники, если они не будут нарушать зоны распознавания ПВО соседних стран — беларуси и Украины.

В случае исключительных обстоятельств после получения разрешения от Службы очередных операций Центра воздушных операций могут также разрешить рейсы санитарных авиационных служб, если вылеты будут касаться спасательных операций, связанных с угрозой жизни или здоровью людей и животных, стихийными бедствиями, экологическими угрозами или чрезвычайными ситуациями.

