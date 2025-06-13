Вaykar испытал беспилотный истребитель Кızılelma — Finance.ua

Вaykar испытал беспилотный истребитель Кızılelma 13.06.2025, 01:28 — Технологии&Авто

Вaykar испытал беспилотный истребитель Кızılelma

Турецкий беспилотный истребитель Kızılelma разработки и производства компании Baykar успешно прошел испытание аэродинамической системы взлета.

Об этом сообщает TRT Haber

«Kızılelma PT-4 успешно прошел испытание идентификации аэродинамической системы взлета», — сообщил телеканал.

Компания Baykar разместила видео с испытаний в соцсети Х.

«Тот, кто однажды почувствовал вкус свободы, всегда хочет летать», — говорится в подписи к видео.

Kızılelma — турецкий боевой беспилотный летательный аппарат нового поколения, разработанный компанией Baykar.

Беспилотник создан по схеме «самолет-невидимка» со взлетно-посадочной способностью из коротких взлетных полос, в частности — с палубы авианосца без катапульты. Это делает его первым турецким палубным ударным БПЛА.

Технические характеристики:

Турбореактивный двигатель

Взлетная масса — до 8,5 тонн

Грузоподъемность — до 1,5 тонн вооружения (управляемые ракеты и бомбы)

Автоматические взлет и посадка

Режимы управления: прямая видимость или спутниковая навигация по радиогоризонту

Крейсерская скорость — 0,6 Маха, максимальная — 0,9 Маха

Радиус действия — 926 км

Рабочая высота — 7 600 м, максимальный уровень — 13 700 м

Система РЛС с активной фазированной решеткой для быстрого поиска и обнаружения целей.

Разработка продолжается с 2021 года и финансируется Baykar из собственных средств. Этот беспилотник по своим возможностям подходит к легкому истребителю и способен выполнять широкий спектр боевых задач.

Ранее инженеры турецкой компании Baykar спроектировали новую версию многоцелевого беспилотника Bayraktar TB2T-AI с турбореактивной силовой установкой и бортовым искусственным интеллектом. Новая модификация летательного аппарата Bayraktar TB2 успешно прошла лётные испытания. Новый дрон поднимается на высоту 9100 метров всего за 30 минут. Во время испытаний он достиг высоты 9200 метров, что является абсолютным рекордом для этого семейства БПЛА.

Укрінформ По материалам:

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