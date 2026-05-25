До 85% за 6 минут: новая стратегия быстрой зарядки электрокаров

Электромобили могут получить аккумуляторы нового поколения в ближайшие годы. Исследователи заявили о прорыве в сфере батарей: новая технология позволяет заряжать аккумулятор более чем на 86% всего за шесть минут. При этом батареи должны дольше хранить ресурс и меньше перегреваться именно эти проблемы сегодня остаются одними из главных для рынка электрокаров.
Исследователи из University of Adelaide под руководством профессора Shi-Zhang Qiao разработали новые пакетные аккумуляторные элементы с использованием катализа восстановления анионов на грани раздела фаз.
В ходе испытаний аккумулятор удалось зарядить более чем до 86% всего за шесть минут. Также батарея продемонстрировала энергетическую плотность около 240,4 Вт·ч/кг при такой быстрой зарядке.
По словам ученых, современные литиевые и кремниевые батареи уже способны быстро заряжаться, однако имеют серьезный недостаток — быстрее теряют емкость и нагреваются сильнее. Это ускоряет износ аккумуляторов и создает дополнительные риски безопасности.
В чем особенность новой технологии
Ученые объясняют, что новый подход основан на работе специальных каталитических центров на поверхности электрода. Они помогают формировать крепкий защитный слой, который обеспечивает стабильную работу батареи даже во время сверхбыстрой зарядки.
В отличие от традиционных технологий, меняющих свойства всего электролита, новая система регулирует только реакции на границе разделения фаз. Благодаря этому удалось сохранить высокую ионную проводимость и одновременно ускорить процесс подзарядки.
Во время тестов аккумулятор сохранил примерно 76% начальной емкости даже после 500 циклов шестиминутной зарядки.