В Канаде показали гуманоидного робота для работы в космосе 25.05.2026, 00:33

Канадская компания Orbit Robotics представила гуманоидного робота HELIOS для работы в условиях невесомости. Вместо ног он получил четыре руки, помогающие передвигаться, фиксироваться на поверхностях и выполнять технические задания на орбите.

Об этом пишет издание Interesting Engineering.

Робот для условий невесомости

Компания Orbit Robotics показала тизер нового гуманоидного робота HELIOS, предназначенного для работы на космических станциях и орбитальных объектах. В видео робот появился в испытательной конструкции с легким черным каркасом и системой тросов и шарниров.

Разработчики объяснили, что Helios создавали специально для условий микрогравитации. Поэтому у робота нет традиционных ног, ведь в космосе важнее хвататься за поверхности и стабилизировать тело, чем ходить. Вместо этого конструкция получила четыре руки, которые могут выполнять одновременно несколько задач.

В компании заявили, что робот будет помогать астронавтам с рутинной работой, в частности, техническим обслуживанием, перемещением грузов и работами на орбите. По данным Orbit Robotics, сейчас астронавты тратят примерно 35% времени на обслуживание оборудования.

Высокая стоимость операций в космосе

Также в компании отметили, что одна разгрузка груза на космической станции может забирать около 50 часов работы экипажа. Стоимость одного часа работы астронавта оценивается примерно в 140 тысяч долларов.

HELIOS использует кабельную систему вместо тяжелых жестких приводов, часто устанавливаемых в промышленных работах на Земле. Двигатели расположены у плечевых соединений, чтобы уменьшить вес подвижных частей и сделать систему более эффективной. Сила передается через тросы и катушки, что помогает двигаться более плавно.

Отдельно Orbit Robotics разрабатывает платформу IKARUS для дистанционного управления работами и тестирования автономных функций. Ее используют для обучения системам, которые в будущем могут стать основой полноценных гуманоидных роботов для космических миссий.

