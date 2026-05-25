В продажу поступает семейный электрокроссовер BYD (фото)

Новый BYD Atto третьего поколения выходит на рынок. Недорогой электрокроссовер стал больше и мощнее, а его запас хода возрос.
Что известно о новинке
Электромобиль BYD Atto 3 начали продавать в Китае по цене от 119 900 юаней (17 500 долларов), а позже модель должна появиться и на европейском рынке, ведь ее предыдущее поколение там представлено. Подробности электрокара раскрыли на сайте CarNewsChina.
В салоне BYD Atto 3 установлены два экрана на передней панели, а также проекция на лобовое стекло. Электрокроссовер стал просторнее и теперь имеет два багажника — 750-литровый основной и 180-литровый передний. Примечательно, что у них есть крышки с электроприводом.
Базовая комплектация также включает в себя 18-дюймовые диски, аудиосистему с 16 динамиками, холодильник и подогрев кресел. Топовая версия электрокара добавляет систему полуавтономного движения, адаптивные амортизаторы, холодильник, обогрев руля, электропривод и вентиляцию сидений.
Новый BYD Atto 3 выходит на рынок в двух заднеприводных модификациях: