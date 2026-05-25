В продажу поступает семейный электрокроссовер BYD (фото) Сегодня 03:25 — Технологии&Авто

BYD Atto 3

Новый BYD Atto третьего поколения выходит на рынок. Недорогой электрокроссовер стал больше и мощнее, а его запас хода возрос.

Что известно о новинке

Электромобиль BYD Atto 3 начали продавать в Китае по цене от 119 900 юаней (17 500 долларов), а позже модель должна появиться и на европейском рынке, ведь ее предыдущее поколение там представлено. Подробности электрокара раскрыли на сайте CarNewsChina.

Дизайн BYD Atto 3 изменился и стал более граненым. У кроссовера высокий капот и раскосые фары. Кроме того, он существенно вырос в размерах.

Габариты BYD Atto 3 2026:

длина — 4665 мм;

ширина — 1895 мм;

высота — 1675 мм;

колесная база — 2770 мм.

Читайте также Лучшие доступные и надежные электромобили в 2026 году

В салоне BYD Atto 3 установлены два экрана на передней панели, а также проекция на лобовое стекло. Электрокроссовер стал просторнее и теперь имеет два багажника — 750-литровый основной и 180-литровый передний. Примечательно, что у них есть крышки с электроприводом.

Базовая комплектация также включает в себя 18-дюймовые диски, аудиосистему с 16 динамиками, холодильник и подогрев кресел. Топовая версия электрокара добавляет систему полуавтономного движения, адаптивные амортизаторы, холодильник, обогрев руля, электропривод и вентиляцию сидений.

Новый BYD Atto 3 выходит на рынок в двух заднеприводных модификациях:

272 л. с., максимальные 190 км/ч, батарея емкостью 57,5 ​​кВт∙ч, запас хода 540 км;

326 л. с., максимальные 190 км/ч, батарея емкостью 68,5 кВт∙ч, запас хода 630 км.

К тому же электрокар поддерживает сверхбыструю зарядку батареи за 9 минут.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.