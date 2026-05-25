Fiat официально представил новый бюджетный кроссовер Grizzly для Европы Сегодня 05:05 — Технологии&Авто

Fiat официально подтвердил появление нового кроссовера Grizzly для европейского рынка. Модель показали в презентации стратегического плана Stellantis «FaSTLAne 2030», а производство новинки организуют в Марокко. SUV станет большим родственником Fiat Grande Panda и получит также версию Fastback с наклонной линией крыши.

Название Grizzly ранее уже появлялось в тизерах Fiat в соцсетях. Теперь Fiat официально подтвердил использование этого имени.

Новый кроссовер будет построен на платформе Smart Car, которая уже используется в Fiat Grande Panda. При этом Grizzly получит более длинную колесную базу и другое оформление салона, чтобы сильнее отличаться от более компактной модели.

Помимо стандартного SUV, Fiat готовит и версию Grizzly Fastback. Такой вариант будет иметь более наклонную крышу и более спортивный силуэт. Также сообщается, что кроссовер будет предложен в конфигурации до семи мест, подобно родственному Citroën C3 Aircross.

Fiat будет позиционировать новинку как доступный семейный SUV для конкуренции с Dacia Duster. Ожидается, что стартовая цена модели составит около 20 000 евро.

Официальные технические характеристики пока не обнародованы, однако ожидается, что Grizzly получит ту же моторную гамму, что и Grande Panda и Citroën C3 Aircross. Базовым может стать 1,2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 101 л. с механической коробкой передач.

Также прогнозируются гибридные версии на 110 и 145 л. с. с автоматической трансмиссией. Кроме того, Fiat готовит полностью электрический вариант мощностью 113 л. с. с батареями на 44 или 52 кВт-ч. Запас хода должен превысить 300 и 400 км соответственно.

