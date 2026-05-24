Когда не стоит выбрасывать коробки от техники

После покупки новой техники коробка часто кажется лишним мусором, который только занимает место. Но в некоторых случаях оригинальная упаковка может сэкономить деньги, упростить возврат товара и даже повысить цену устройства при перепродаже.
О том, от какой техники следует хранить коробки, пишет BGR.
Смартфоны и планшеты
Коробку от смартфона или планшета лучше сохранить хотя бы на первое время. Если устройство окажется неисправным в пределах срока возврата, продавец может попросить отправить его в оригинальной упаковке.
Кроме того, коробка полезна для последующей продажи. Покупатели часто воспринимают полный комплект с коробкой как признак того, что устройство пользовалось аккуратно.
Телевизоры
Коробка от телевизора занимает много места, но именно ее лучше хранить, если вы планируете переезд. Современные большие телевизоры обладают тонкими и хрупкими экранами, которые легко повредить даже небольшим ударом.
Оригинальная упаковка подходит к конкретной модели по размеру и имеет защиту для углов и экрана. Обычная коробка такого уровня безопасности не даст, а приобретение специальной упаковки для перевозки может стоить дополнительных денег.
Ноутбуки, компьютеры и комплектующие
Коробки от ноутбуков, системных блоков и дорогих комплектующих тоже могут пригодиться. Они облегчают транспортировку, особенно если у корпуса ПК есть стеклянные панели или устройство нужно отправить по почте.
Отдельно это касается видеокарт, дорогих клавиатур и других компонентов. На вторичном рынке комплектующие с оригинальной коробкой часто выглядят более привлекательно, а некоторые могут продаваться дороже.
Проекторы, дроны и 3D-принтеры
Для проекторов и дронов оригинальную коробку лучше хранить почти всегда. Это дорогостоящие и чувствительные устройства с линзами, камерами и мелкими деталями, которые легко повредить.
Оригинальная упаковка имеет специальные вырезы и защитные вставки, которые фиксируют устройство и защищают его при перевозке или хранении. Это полезно даже дома, если техника используется не каждый день и долго лежит без дела.
Игровые консоли
Коробки от игровых консолей тоже лучше не торопиться выбрасывать. Консоли имеют чувствительные компоненты, а некоторые модели еще нестандартную форму, поэтому найти удобную замену оригинальной упаковке бывает сложно.
Коробка поможет хранить кабели, контроллеры и документацию в одном месте. А если вы когда-то захотите продать консоль, полный комплект с оригинальной упаковкой привлечет больше внимания. Для редких или старых моделей коробка может иметь ценность даже для коллекционеров.