SpaceX планирует обеспечить гигабитный интернет Starlink в любой точке Луны для астронавтов и роверов

Сейчас спутники Starlink уже используют оптические межспутниковые каналы связи

Команда Starlink от SpaceX разрабатывает технологию межпланетной гигабитной связи, работающей в любой точке Луны. Новая сеть оптических лазеров разрабатывается специально для подключения лунных роверов, жилых модулей и астронавтов по всей поверхности спутника Земли.

О планах компании стало известно с недавнего проспекта эмиссии для IPO (первичного публичного размещения акций) SpaceX, опубликованного в мае 2026 года, а также из сообщений Starlink в соцсетях. В них речь идет о стратегии построения лунной ІТ-инфраструктуры, добыче ресурсов и развертывании орбитальных вычислительных центров для искусственного интеллекта.

Как будет работать лунная сеть Starlink

Сейчас спутники Starlink уже используют оптические межспутниковые каналы связи (космические лазеры), способные обеспечивать скорость от 100 до 200 Гбит/с на канал.

На низкой околоземной орбите работает более 10 000 активных спутников Starlink, которые ежедневно передают гигантские объемы информации с показателем бесперебойности более 99%. Система использует ближний инфракрасный диапазон волн длиной около 1550 нм, который хорошо изучен и надежен для телекоммуникаций.

Какие вызовы стоят перед SpaceX

Однако масштабирование этой технологии на расстояние до Луны (около 384 000 км от Земли) является серьезным инженерным вызовом. Специалистам SpaceX придется решить сложные задачи, связанные с орбитальной механикой, точностью наведения лучей на такой дистанции и компенсацией атмосферных помех при приеме сигнала наземными станциями.

Точных сроков реализации проекта пока нет — идея все еще находится в стадии исследования и проектирования.

The Starlink team is exploring ways to extend connectivity beyond our planet pic.twitter.com/MJLKNvWdxK — Starlink (@Starlink) May 21, 2026

Часть программы SpaceX и NASA

Эти инициативы являются частью обширной лунной программы SpaceX. У компании уже есть контракт с NASA на использование модифицированного корабля Starship в качестве системы высадки астронавтов в рамках миссии «Артемида».

Надежная связь высокой пропускной способности необходима для долгосрочной работы на поверхности спутника Земли. Лазерная сеть Starlink может стать гораздо более мощной альтернативой нынешней Сети глубокого космоса (Deep Space Network) NASA.

SpaceX планирует создать промышленную инфраструктуру на Луне

Помимо связи, SpaceX рассматривает Луну как будущий промышленный хаб. Компания планирует создать на его поверхности мощности для сборки спутников и солнечных панелей, которые будут питать суперкомпьютеры искусственного интеллекта. Материал для солнечных панелей — диоксид кремния, а также полезные ископаемые вроде алюминия, железа и титана планируют добывать непосредственно на Луне, что существенно снизит затраты на логистику с Земли.

«Наша миссия состоит в создании систем и технологий, необходимых для того, чтобы сделать жизнь многопланетной, понять подлинную природу Вселенной и распространить свет сознания на звезды», — отмечается в проспекте эмиссии SpaceX.

Какие испытания уже проводили

Ранее SpaceX и NASA уже производили испытания оптической связи в далеком космосе. В частности, в рамках миссии Psyche лазерное устройство успешно передало данные на Землю с расстояния в десятки миллионов километров. А в начале апреля 2026 года NASA совместно с MIT Lincoln Laboratory запустила терминал лазерной связи MAScOT на борту корабля Orion в рамках миссии Artemis II, заложившей основу для будущих пилотируемых лунных сетей.

