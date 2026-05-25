Стартовали официальные продажи Mazda CX-5 2026 в Европе

Mazda официально открыла прием заказов на новый CX-5 2026 модельного года в Европе. Кроссовер третьего поколения уже получил полный прайс-лист и готовится к выходу на рынок в начале следующего года.
Модель продолжит конкурировать с Volkswagen Tiguan и другими популярными SUV в сегменте.
Новый Mazda CX-5 доступен в четырех комплектациях: Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line и Homura. Уже базовая версия получила широкий перечень оснащения, включая LED-оптику, цифровую приборную панель на 10,25 дюйма, мультимедийную систему с 12,9-дюймовым сенсорным дисплеем, Android Auto и Apple CarPlay, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.
В более дорогих версиях появляются 19-дюймовые диски, проекционный дисплей, электропривод двери багажника, аудиосистема BOSE, камеры кругового обзора и вентиляция сидений. Топовая комплектация Homura также получила адаптивные LED-фары и увеличенный дисплей мультимедиа диагональю 15,6 дюйма.

Цены Mazda CX-5 2026 в Испании

  • 2.5 e-Skyactiv G 141 л.с. Prime-Line — от 34 822 евро
  • 2.5 e-Skyactiv G 141 л.с. Centre-Line — от 36 822 евро
  • 2.5 e-Skyactiv G 141 л.с. Exclusive-Line — от 38 322 евро
  • 2.5 e-Skyactiv G 141 л.с. Homura — от 41 102 евро
  • Полноприводные версии 4×4 — от 38 807 до 43 087 евро
На старте продаж новый CX-5 предложат только с одним бензиновым двигателем. Это 2,5-литровый атмосферный мотор e-Skyactiv G с четырьмя цилиндрами, развивающий 141 л.с. и 238 Нм крутящего момента. Силовая установка работает вместе с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.
Двигатель оснащен системой мягкого гибрида MHEV, благодаря чему кроссовер получил экологичную отметку ECO в Испании. Покупателям предложат как переднеприводные версии, так и модификации с полным приводом.
Mazda рассчитывает, что новое поколение CX-5 поможет модели сохранить позиции одного из главных бестселлеров бренда на европейском рынке.
По материалам:
MMR
