Какие подержанные автомобили из США покупали украинцы в апреле Сегодня 19:17 — Технологии&Авто

Ford Escape - самое популярное в Украине подержанное авто из США

За прошлый месяц украинский автопарк пополнили 3,9 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Бестселлером апреля стал Ford Escape.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Как отмечают аналитики, средний возраст ввезенных автомобилей из США составил 6,5 лет.

Наибольшую долю среди импортируемых машин составляли бензиновые автомобили — 55% всех регистраций.

Также украинцы покупали:

электромобили — 24%;

гибриды — 13%;

дизельные автомобили — 5%;

машины с ГБО — 3%.

Какие модели стали самыми популярными

Наиболее популярным среди подержанных «американцев» стал Ford Escape. Украинцы в апреле приобрели 423 таких автомобиля.

В пятерку самых популярных моделей также вошли:

Tesla Model Y — 279 авто;

Tesla Model 3 — 263 авто;

Nissan Rogue — 257 авто;

BMW X5 — 256 авто.

До этого Finance.ua отмечал , что в апреле украинцы приобрели 3007 электромобилей. Активнее всего авто на электротяге покупали в западных и центральных регионах страны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.