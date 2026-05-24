Какие подержанные автомобили из США покупали украинцы в апреле

Ford Escape - самое популярное в Украине подержанное авто из США
За прошлый месяц украинский автопарк пополнили 3,9 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Бестселлером апреля стал Ford Escape.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Как отмечают аналитики, средний возраст ввезенных автомобилей из США составил 6,5 лет.
Наибольшую долю среди импортируемых машин составляли бензиновые автомобили — 55% всех регистраций.
Также украинцы покупали:
  • электромобили — 24%;
  • гибриды — 13%;
  • дизельные автомобили — 5%;
  • машины с ГБО — 3%.

Какие модели стали самыми популярными

Наиболее популярным среди подержанных «американцев» стал Ford Escape. Украинцы в апреле приобрели 423 таких автомобиля.
В пятерку самых популярных моделей также вошли:
  • Tesla Model Y — 279 авто;
  • Tesla Model 3 — 263 авто;
  • Nissan Rogue — 257 авто;
  • BMW X5 — 256 авто.
До этого Finance.ua отмечал, что в апреле украинцы приобрели 3007 электромобилей. Активнее всего авто на электротяге покупали в западных и центральных регионах страны.
По материалам:
Finance.ua
