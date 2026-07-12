Mercedes выпустит 10 новых авто в ближайшее время Сегодня 06:15 — Технологии&Авто

Mercedes готовится выпустить рекордное количество новых авто

Компания Mercedes-Benz официально приступила к реализации беспрецедентного плана по выпуску и модернизации своих автомобилей. Совместно со своими подразделениями AMG и Maybach бренд стремится вернуть утраченные позиции после ощутимого сокращения глобального спроса в прошлом году.

Стратегия автопроизводителя базируется не только на создании принципиально новых электромобилей, но и существенном продлении жизненного цикла уже имеющихся популярных моделей.

В рамках этой глобальной экспансии компания готовит к выходу целый ряд знаковых новинок, отмечает издание motor1.com.

Mercedes S-Class 2027

Обновленный флагман марки получил фирменный дизайн фар и фонарей с трехлучевой звездой.

Mercedes S-Class 2027

Салон седана теперь напоминает полностью электрический EQS благодаря новой конфигурации многочисленных дисплеев, а покупатели впервые могут заказать полностью безкожную отделку интерьера.

Линейку двигателей пополнил новый 530-сильный V8, в то время как топовый V12 остался эксклюзивом для рынков Северной Америки, Китая и Ближнего Востока из-за жестких экологических стандартов Европы.

Отдельно обновилась бронированная версия Guard с баллистической защитой класса VR10, получившая более 2700 уникальных новых деталей.

Mercedes C-Class EQ

Этот совершенно новый электрический седан получил самобытный дизайн с ретро-элементами, избежав слишком округлых форм старших моделей EQE и EQS.

Mercedes C-Class EQ

Благодаря специализированной электрической платформе автомобиль имеет увеличенную колесную базу, что обеспечивает больше пространства в салоне и дополнительный передний багажник.

Интерьер более дорогих версий поражает сплошным 39,1-дюймовым экраном. Батарея емкостью 94,5 кВт⋅ч гарантирует запас хода до 762 километров, а начальная полноприводная версия C400 4Matic выдает 482 лошадиные силы.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

Амбициозный пятидверный лифтбек стал первым электрокаром бренда из Аффальтербаха, построенным на уникальной архитектуре.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

Чтобы привлечь консервативных клиентов разработчики оснастили новинку системами искусственного воспроизведения звука двигателя V8 и симуляции переключения передач.

Топовая модификация GT63 получила три электродвигателя суммарной мощностью 1153 лошадиные силы, что позволяет разгоняться до первой «сотни» всего за две секунды.

Кроме того, модель поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью до 600 кВт.

Mercedes-AMG GLE 63 S/GLS 63

Крупнейшие кроссоверы и внедорожники марки сохранили традиционные двигатели, получив под капот 4,0-литровый битурбо V8 мощностью 603 лошадиные силы с мягко-гибридной 48-вольтовой технологией.

Mercedes-AMG GLE 63 S/GLS 63

Модели стандартно комплектуются адаптивной пневматической подвеской и системой активной стабилизации наклонов кузова, анализирующей дорожное покрытие до 1000 раз в секунду.

Салон предлагает знакомую архитектуру с вертикальными экранами, а через эксклюзивную программу Manufaktur доступны дорогостоящие варианты кожаной отделки.

Mercedes-AMG GLC 53

После волны критики в сторону слишком сложных четырехцилиндровых гибридных установок, подразделение AMG возвращает под капот GLC более крупные моторы.

Mercedes-AMG GLC 53

Новая модификация оснащена 3,0-литровой турбированной «шестеркой» на 443 лошадиные силы с функцией кратковременного увеличения мощности до 472 л.с.

Автомобиль, также доступный в кузове купе, впервые среди кроссоверов бренда получил режим дрифта, полноуправляемое шасси и специальную выхлопную систему с улучшенным звучанием.

Mercedes VLE

Этот роскошный электрокар призван объединить комфорт премиального седана и практичность минивэна.

Mercedes VLE

Модель получила трехрядный салон на восемь мест с возможностью демонтажа кресел и высококачественных отделочных материалов без дешевого пластика.

Полноприводная силовая установка выдает 415 лошадиных сил, а батарея емкостью 115 кВт⋅ч обеспечивает до 700 километров автономного пробега.

В будущем планируется выход удлиненной версии и роскошного варианта под суббрендом Maybach.

Mercedes C-Class (рестайлинг)

Традиционное семейство C-Class с двигателями внутреннего сгорания готовится к плановому обновлению внутри своего жизненного цикла.

Mercedes C-Class

Ожидается, что дизайн экстерьера и интерьера сделают согласно стилистике нового электрического C-Class EQ для единственного визуального восприятия линейки.

Благодаря появлению семейного кроссовера с шестицилиндровым мотором версия C53 с «шестеркой» фактически подтверждена для кузовов седан и универсал, тогда как дизельные агрегаты сохранят в строю еще на несколько лет.

Mercedes GLA

С точки зрения объемов коммерческих продаж, новое поколение самого маленького кроссовера GLA станет ключевой премьерой года.

Mercedes GLA

Автомобиль будет полностью идентичен дизайну как для версий с традиционными двигателями, так и для электрических модификаций.

Покупателям предложат электрические варианты с батареями емкостью 58 и 85 кВт⋅ч с задним или полным приводом, а также бензиновые 1,5-литровые мягкие гибриды с передним или полным приводом.

Mercedes CLE с мотором V8

Немецкий бренд завершает подготовку к выпуску модификации CLE с мощным восьмицилиндровым двигателем.

Mercedes CLE с мотором V8

Производитель планирует представить две разные версии: серийную модель CLE 63 и лимитированный вариант для эксклюзивной линейки Mythos.

Экстремальный вариант Mythos получит более агрессивный дизайн кузова и форсированный до 646 лошадиных сил 4,0-литровый V8, а его тираж будет ограничен только 30 экземпляром для всего мира.

Новые внедорожники серии G-Class

Компания активно работает над расширением семейства «Гелендвагена», готовя к возвращению открытую версию G-Class Cabriolet, которая должна получить мощный двигатель от AMG G63.

Новые внедорожники серии G-Class

Кроме этого, в разработке находится более компактный внедорожник, известный как «Little G». Несмотря на первоначальные планы сделать уменьшенный вариант исключительно электрическим, под давлением дилеров производитель согласился сохранить в линейке версии с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Обозреватель По материалам:

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