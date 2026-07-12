Какие сообщения лучше удалить со смартфона Сегодня 02:06 — Технологии&Авто

Какие SMS превращают телефон в "открытое окно" для мошенников, Фото: magnific

Смартфон, попавший в руки злоумышленника, может открыть доступ к частным данным владельца. Особенно опасны сообщения, в которых хранятся коды, пароли, документы или конфиденциальные сведения.

О том, какие сообщения следует удалять со смартфона, пишет iTechua.

Коды подтверждения и пароли

В первую очередь со смартфона следует удалять коды подтверждения и пароли в банковские сервисы. Даже несколько цифр могут стать важной подсказкой для злоумышленников, если у них уже есть часть личных данных пользователя.

Как только одноразовый код выполнил свою функцию, его нужно сразу стереть. После этого следует очистить корзину, ведь в Android и iOS удаленные SMS могут оставаться в памяти еще месяцами.

Фото документов

Отдельную опасность представляют фотографии документов, в том числе паспортов, водительских удостоверений и других удостоверений личности. Один четкий снимок может открыть путь к микрозаймам, регистрации SIM-карт и продаже данных на черном рынке.

Если такие файлы действительно нужны, то их безопаснее переместить в зашифрованное облачное хранилище с двухфакторной аутентификацией. Также можно использовать надежный менеджер паролей, включая 1Password, NordLocker или Google Files.

Переписка с конфиденциальными данными

Также следует удалять переписку, в которой содержатся PIN-коды, номера карт, CVC, домашние адреса или ответы на секретные вопросы.

Если мошенники получат доступ к смартфону, они могут проверить SMS и мессенджеры в поиске именно таких данных. Особенно опасны фразы вроде «пароль такой же, как и от карты».

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