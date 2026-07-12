ИИ против дешевых смартфонов: телефоны в диапазоне $220 могут исчезнуть в 2027 году 12.07.2026, 01:18 — Технологии&Авто

Смартфоны, Фото: magnific

Прогнозируют, что в следующем году ситуация с поставкой DRAM для потребительской электроники только усугубится. Многие отраслевые аналитики склоняются к мнению, что уже в 2027 году для бюджетных смартфонов наступят хмурые времена. Поскольку центры обработки данных для ИИ буквально «поглощают» имеющиеся поставки DRAM (которые в ближайшее время могут составить более 60% от общего объема), производители телефонов останутся со скудными остатками. У них просто не будет другого выбора, кроме как поднимать цены.

Цены на память DRAM выросли почти на 700% с 2022 года, при этом всего три производителя контролируют 90% всех поставок, пишет Wccftech.

Даже, несмотря на коллективный иск, направленный непосредственно против Samsung, SK hynix и Micron, укротить ситуацию с ценами на DRAM не удастся.

Согласно отчету издания MyDrivers, к концу 2026 года более половины всего объема памяти уже будут задействованы в вычислениях для искусственного интеллекта.

Очевидно, что такая диспропорция в поставках означает, что производителям смартфонов, включая Apple, придется не только мириться с более высокими ценами, но и вести жесткую борьбу за получение достаточного количества компонентов.

В отчете указывается, что бюджетные смартфоны в ценовой категории 1500 юаней (или в диапазоне $220) могут полностью исчезнуть с рынка в 2027 году.

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По мнению экспертов, затраты на память теперь будут составлять до 60% стоимости смартфона. Это делает получение прибыли практически невозможным для компаний, если они не прибегнут к существенному повышению цен.

Исследовательская фирма IDC прогнозирует, что объемы поставок смартфонов упадут до самого низкого уровня с 2013 г., при этом поставки ПК также резко упадут.

Китайские поставщики DRAM могут несколько облегчить ситуацию, однако корректировка цен на рынке пока далеко от реальности перспектива.

Поскольку Samsung, SK hynix и Micron контролируют 90% мировой поставки DRAM, единственным светом в конце тоннеля остаются китайские компании CXMT и YMTC.

И хотя для этих производителей поставки чипов на внутренний рынок для таких гигантов, как Huawei, Xiaomi, OPPO и других, не станет проблемой, остальным компаниям придется преодолевать множество геополитических препятствий, чтобы интегрировать эти компоненты в свое производство.

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В то время как Apple продолжает свои лоббистские усилия перед администрацией Трампа в надежде решить проблемы с цепочками поставок, партнерство с китайскими компаниями CXMT и YMTC не будет означать, что покупатели получат память DDR или LPDDR по более низким ценам. Как отмечает авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, этот тандем только снизит риск дефицита.

Ввиду текущей ситуации приоритетом для производителей смартфонов будет обеспечение максимальных объемов поставок, а не переговоры о снижении цен. К сожалению, минимизация рисков дефицита не решит ценовую дилемму.

Поэтому бюджетные смартфоны либо полностью исчезнут, либо существенно подорожают, заставляя потребителей переплачивать за устройства с меньшим набором функций.

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