Сколько стоит час работы кондиционера 12.07.2026, 00:11 — Технологии&Авто

Найпопулярніші кондиціонери мають холодопродуктивність від 2,5 до 3,5 кВт, Фото: magnific

В Украине все больше людей пользуются кондиционерами во время жары, что повышает нагрузку на энергосистему, и риски отключения света, а также сумму в платежках за электроэнергию.

Сколько стоит час работы кондиционера, посчитало издание Dom Wprost.

Стоимость кондиционирования воздуха зависит от нескольких факторов:

мощность устройства;

его энергетический класс;

температура, установленная на пульте дистанционного управления;

температура на улице;

размер помещения;

степень солнечного освещения;

качество изоляции здания;

время работы компрессора.

Современные сплит-системы кондиционеров оснащены инверторной технологией. Это означает, что после охлаждения комнаты компрессор замедляется и потребляет гораздо меньше энергии, чем в первые несколько минут работы.

Сколько электроэнергии потребляет кондиционер

Самые популярные бытовые кондиционеры обладают холодопроизводительностью от 2,5 до 3,5 кВт. Однако это не означает, что они потребляют такое же количество электроэнергии.

На практике большинство устройств потребляют примерно от 0,5 до 1,2 кВт·ч энергии в час во время нормальной работы, хотя при максимальной нагрузке потребление может быть выше.

Фиксированная цена на электроэнергию для всех бытовых потребителей в Украине в июле 2026 года составляет 4,32 грн за кВт⋅ч. В ночное время — с 23:00 до 07:00 — она вдвое меньше, при наличии двухзонного счетчика. Все расчеты указаны по дневному тарифу для домохозяйств.

Сколько стоит работа кондиционера

Кондиционер потребляет 0,5 кВт·ч:

один час работы — 2,16 грн.;

8 часов — 17,28 грн;

30 дней по 8 часов — 518,4 грн;

месяц круглосуточно с учетом ночного тарифа — 1296 грн.

Кондиционер потребляет 0,8 кВт·ч:

один час работы — 3,45 грн;

8 часов — 27,65 грн;

один месяц использования по 8 часов в день — 829,44 грн;

месяц круглосуточно с учетом ночного тарифа — 2073,6 грн.

Кондиционер потребляет 1 кВт·ч:

один час работы — 4,32 грн;

8 часов — 34,56 грн;

один месяц работы по 8 часов в день — 1036,8 грн.;

месяц круглосуточно с учетом ночного тарифа — 2592 грн.

Это примерные значения. На практике современное устройство не работает на максимальной мощности большую часть времени, поэтому фактические счета, как правило, ниже.

Когда включать кондиционер и на какую температуру

Самая большая ошибка, которую совершают многие — включают кондиционер только тогда, когда в квартире становится очень жарко. Между тем, эксперты отмечают, что частые выключения и перезапуски заставляют компрессор работать на полную мощность.

Так что гораздо полезнее поддерживать постоянную температуру около 24−26 градусов, чем пытаться охладить квартиру, нагретую до 30 градусов.

Каждый дополнительный градус охлаждения увеличивает потребление энергии. Если на улице 32 градуса Цельсия, то установка кондиционера на 18 градусов создает значительно большую нагрузку на систему, чем установка на 25 градусов.

Эксперты рекомендуют, чтобы разница между температурой на улице и в помещении не превышала 6−8 градусов. Это лучше как для здоровья, так и домашнего бюджета.

Как уменьшить счета за кондиционирование воздуха:

закрывать окна жалюзи или шторами днем;

закрывать окна, когда работает кондиционер;

регулярно чистить фильтры;

не устанавливать слишком низкую температуру;

выбирать приборы с высоким классом энергоэффективности;

использовать функцию Eco или ночной режим.

УНІАН По материалам:

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